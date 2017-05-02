法第二輪選舉將至 反勒朋左派「含淚投票」

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）離法國總統大選的第二輪選舉就在下週日，剩下還有不到一個禮拜，因此昨天全球勞動節放假，許多支持不同理念的支持者紛紛上街發聲，希望可以藉此讓自己支持的候選人取得更多選票。

上街的人林林總總，既有勒朋(Marine Le Pen)的支持者，也有馬克宏(Emmanuel Macron)的支持者，雙方在街上互相喊話，表達對對方陣營的不滿，這些人喊著不同的理念，抗議著資本主義、極右派、種族主義。

警方則出動了全副武裝的數百名警察，穿戴鎮暴裝束，裝備著催淚瓦斯和警棍，搶在遊行隊伍之前抵達共和國廣場，一開始的時候遊行仍算和平，後來警方朝示威者發射催淚彈，引爆雙方衝突，多人受傷。

來自南撒哈拉地區的阿拉伯非法移民在遊行中呼籲，立刻停止強制遣送出境的相關政策；工會相關人士則要求更多的工人權益，另一方面，反勒朋的人群則希望選民不要投票給勒朋所代表的極右派。

反極右派遊行的組織人告訴《半島電視台》，勒朋要法國人相信她保護弱者，事實上她的手段卻會增加社會不平等，同時也會將法國帶往貧窮，因此即使最後的第二輪選舉是由兩個右派候選人競爭，左派支持者不會置身事外，希望讓人們看到左派已經動員起來一同反對勒朋。

現階段，進入第二輪選舉的資格由民族陣線(National Front)的勒朋和前進！(En Marche)的馬克宏拿下，不過雙方差距不大，馬克宏僅以23.9%的支持度領先勒朋的21.4％，因此，無論是極右派的支持者還是反對者，都在密切關注週日的第二輪選舉，這次的大選將會決定法國甚至是歐盟的命運。

然而，比起真正支持馬克宏而決定投給他的人，一些左派的支持者感到無所適從。

一名學生Diego Berjer表示，他和一些同學都決定要投給馬克宏，不過並不是因為支持馬克宏的政策，而是因為無論如何，與法西斯主義與種族主義靠邊站的勒朋都不應該選上法國總統，因此他們雖然不贊成馬克宏的新自由主義觀點，還是只能背著自己的觀點「含淚投票」。

除此之外，法國的阿拉伯移民和黑人也動員起來，在保險業工作的Mathurine指出，她自己是黑人，而勒朋的種族歧視政策將會撕裂整個社會，所以她會出來投票，表達自己反對勒朋的立場。

一些人則說，他們反對極右派與法西斯主義，不過也不支持與銀行家聯盟的馬克宏，如果可以的話，真的希望這次投票可以棄權，但是又擔心太多人不出來投票會讓勒朋當選，因而顯得左右為難。