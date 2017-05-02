別再誤會味精了！它真的並不可怕

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）現代人講求養身，許多人在餐館點餐時，會要求少油少鹽，特別是千萬不要加味精。到底味精真的有這麼可怕嗎？吃多了真的會傷身嗎？

引述媒體報導，味精有毒的傳言源自於1968年一位科學家到了中國餐館用餐後，出現四肢無力、麻痺和心悸等不適症狀，於是他就到相當具公信力的科學期刊《新英格蘭科學雜誌》上發表他的不適經歷，甚至還稱這種情況為「中國餐館症候群」，從此味精有毒的傳言就深植海內外人心。「味精有毒」的傳言已經流傳近50年了，其間有許多專業闢謠的回應，成效仍是有限。

其實味精裡主要的化學成分是「麩胺酸鈉」，麩胺酸是一種胺基酸，鈉則是一種電解質，兩者都是人體中本來就有的成分，而且也存在於肉類、母奶、乾酪、海鮮、番茄、高麗菜和昆布等多種動植物食物中。其實只要拿捏好用量，不會有嚴重、長期的健康危害。

至於，為何有些人食用味精後會出現口渴、味覺麻痺症狀，主要原因是味精裡也含有鈉，大約為鹽的三分之一。加上食物本身添加的鹽，兩者裡面的鈉相加起來，會使血液中的鈉濃度迅速上升，自然讓人覺得口乾舌燥。而其他不適症狀如脖子、上肢及胸部的灼熱或發麻感、頭痛、胸悶、冒汗、上肢發麻變弱等不適症狀，曾有研究推論原因是對其他食材過敏，並不能把罪全部歸咎給味精。