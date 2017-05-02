5月2日台灣各報頭條速報

聯合報：免筆試 無年限 有學位 教部擬推開放式大學



聯合報2日報導，教育部政務次長姚立德受訪指出，他將推動大學夜間部繼續教育學制轉型為無修業年限的「開放式大學」，開設符合產業需求的課程，不僅免筆試入學，還可終身隨進隨出、累積學分拿學位。他表示，這樣能讓人才培育跟上產業創新需求，也能讓受少子化衝擊的大學走出生路，還可給未具本職的兼任教師新的發展空間。



中國時報：報稅首日 全台大當機



中國時報2日報導，綜所稅申報昨（1）日起跑，不少民眾趁五一勞動節休假報稅，卻遇到報稅系統史上最嚴重的「大罷工」，財政部搶修逾6小時才讓報稅不再「卡卡」。賦稅署署長李慶華昨親上火線道歉並表示，今天各地國稅局中午加班收件，另延長收件時間到晚上7點，保證系統不會再有問題。



自由時報：球衣不合身 戴資穎奪金不開心



自由時報2日報導，別讓世界球后不開心！世界羽球排名第一的戴資穎前天在亞洲羽球錦標賽女單決賽，逆轉擊敗兩屆世界青少年冠軍日本小將山口茜，為台灣摘下五十五年來首面亞錦賽金牌。



蘋果日報：奸商引進肯亞常勝軍 全台參賽 年撈路跑獎金700萬



蘋果日報2日報導，台灣路跑夯，不肖業者竟仲介肯亞好手參賽A獎金！台南地檢署接獲檢舉，有知名長跑俱樂部偽造美津濃賽事邀請函引介肯亞選手來台，參加國內路跑賽拿獎金從中牟利，約定獎金扣稅後，台灣引介者可拿12％回扣，獎金扣掉食宿及機票費用後才歸選手，1年半來引介23名肯亞選手共贏得600、700萬元獎金，俱樂部分得60萬元。檢方日前發動搜索，以林姓負責人及友人盧姓女子涉嫌偽造文書，諭令各以30萬、5萬元交保，並限制出境。