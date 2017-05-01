梁聖岳恢復良好今出院 準備返台

在尼泊爾喜馬拉雅山區失蹤47天獲救的台灣旅客梁聖岳，已於週一(1日)上午辦理出院手續準備返台；而在這起事件中罹難的劉宸君，家屬也會在這兩天帶劉女骨灰返台。



加德滿都葛蘭迪醫院（Grande Hospital）公關主任艾德希卡利（Bindo Adhiari）表示，梁聖岳在醫院悉心照顧下，身體恢復狀況良好，上午在父親陪同下，已經辦理出院手續，準備離開尼泊爾返台。



根據院方表示，在住院期間，梁聖岳大多在病床上看書、靜養。



此外，與梁聖岳一起在喜馬拉雅山區健行，但不幸罹難的劉宸君，家屬在駐印度代表處官員的陪同與協助下，於尼泊爾完成驗屍、開立死亡證明等手續。



根據透露，劉宸君的遺體在火化後，也會在這兩天由家屬帶回台灣。



根據梁聖岳向搜救隊人員表示，他和劉宸君2月下旬從印度轉往尼泊爾，並於3月展開尼泊爾健行行程，因碰到當地大雪，兩人在出發後的第3天，也就是3月11日就受困，他們一度試圖下山從河谷尋找適當的棲身地，地滑不慎跌落到懸崖邊，無法再爬上去，只好原地等候救援。



等待救援期間，兩人靠背包內攜帶的食物撐了兩個禮拜，最後只靠水和鹽維生。但劉宸君在缺乏營養補充下，不幸在4月26日被發現的前3天身亡，而梁聖岳則靠堅強的意志存活下來。