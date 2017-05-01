五一大遊行　萬名勞工上街頭爭勞權

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）一年一度勞工大遊行於今（1）日勞動節展開，近萬名勞工上街頭高喊「反剝削、要保障」，誓言捍衛勞動權益。今年首次將遊行終點設在工總大樓，向「慣老闆」宣戰。

每年勞工都會勞動節舉行大遊行，今年勞工大遊行由台灣全國各工會、工運團體及社運團體組成的「2017五一行動聯盟」發起，遊行民眾約於下午2時從凱道出發，沿信義路向東行進，終點站於捷運大安站附近的全國工業總會、全國商業總會、與工商協進會大樓前，痛批資方團體要脅政府打壓勞工法令，並表達受雇主壓榨的不滿。

五一行動聯盟表示，勞方針對本次遊行提出五點訴求：第一，各行各業全面適用勞基法；第二，禁止勞動派遣；第三，勞保年金維持現狀，反對長照市場化；第四，工時工資全面保障；第五，放寬勞工組織工會的限制，完整保障勞動三權。

立法院黨團包含時代力量立法委員洪慈庸、徐永明、林昶佐、國民黨立委李彥秀、親民黨立委周陳秀霞等人皆到場聲援。

總統府發言人林鶴明今日受訪時表示，執政團隊這1年來除了全力提升基本工資、取消移工3年必須出境1日外，更強化現有直接聘僱與家務勞工權益的保障措施，如今也完成相關修法落實勞工全面實施週休2日，顯示政府高度重視勞工權益的保障與落實。