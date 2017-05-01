北韓真開砲怎麼辦 日本民眾淡定又無奈

駐日美軍基地附近的居民正面臨從未經歷過的現實狀況：他們的鄰居就位在美國與北韓爭端最前線，若北韓發動攻擊，他們只有幾分鐘躲避直撲而來的飛彈，居民對此既淡定又無奈。

美聯社報導，在橫田空軍基地附近的福生市開計程車的58歲黑澤清次郎（Seijiro Kurosawa）說，「這根本不可能，我們不可能逃得過的」、「我們沒有地下碉堡、避難處，或是任何類似的地方。」

他的公司最近指示駕駛，萬一遭遇攻擊，應立即停車避難，但他不確定能往哪逃，「我們唯一能做的，或許只有跑進百貨公司吧。」

北韓政府持續試射火箭，美國總統川普則派遣航空母艦打擊群駛往附近水域展示武力，導致朝鮮半島緊張升高，也讓日本談話節目與其他媒體在近幾週充斥著「新一波可能攻擊」與「該怎麼應付」等話題。

北韓還未能達成目標，研發出能抵達美國本土的核彈頭飛彈，但當局現在的兵力足夠襲擊遠在日本的5萬美軍。

平壤當局先前表示，將4枚彈道飛彈射入日本數百公里之外的海域，是為了模擬對該區美軍基地的核子攻擊，日本政府3月因此升高警戒級別。

儘管日本小報與電視節目曾報導，一些有錢人會大手筆打造防核避難所，市面上也出現價格較親民的防毒面罩，在東京都西郊擁有5萬8000人口的福生市，生活大致上還是照常運行。

在橫田空軍基地對面經營修鞋店的34歲武官純平（Jumpei Takemiya）說，「該來的就會來」、「冷靜看待這件事就好，橫田真的會首當其衝嗎？我很懷疑，老實說我沒那麼緊張。」