紐西蘭第一黨副黨魁一行參訪義美 盛讚義美食安把關嚴謹

（台灣英文新聞/ 李嘉 報導）紐西蘭第一黨（New Zealand First Party）副黨魁暨國會議員隆恩·馬克（Ron Mark）及第一黨國會議員佛萊徹·塔布托（Fletcher Tabutrau）、馬赫習·賓德拉（Mahesh Bindra）、莉亞·邦德（Ria Bond）一行人，今（30）日特獲邀參觀義美食品公司位於桃園南嵌的工廠，受到義美董事長高志尚及總經理高志明誠摯歡迎。

紐西蘭第一黨副黨魁隆恩･馬克議員等一行4人來台訪問5天，今日特地前往義美觀光工廠，參訪義美的食品安全研究實驗室、西點麵包廠、以及歷史文物展示館等。

義美總經理高志明表示，非常榮幸可以邀請到紐西蘭第一黨的成員們來義美參觀，義美對於食品檢驗方面相當用心，對於食品安全的把關亦相當有信心，也希望透過今天的機會，能與紐西蘭在此方面多所交流。

隆恩･馬克事後接受採訪表示，義美在食品安全的層層把關，令他印象深刻。他盛讚義美的實驗室在食品檢驗方面的嚴謹，更認為義美對環境保護的推動與實踐值得讚許。

他接著表示，來台訪問5天，最令他印象深刻的是台灣人民的溫暖，以及城市的乾淨整潔。台紐在各種文化交流逐漸深化的同時，他覺得兩國在原住民族血統之間的連結更具有特別的意義。

有研究顯示，紐西蘭毛利人和台灣原住民系出同源，都屬南島語系。而此次前來訪問的第一黨4位成員當中，有3位是毛利人。

隆恩･馬克議員等一行來訪成員都是第一次來到台灣，在短短5天的行程中造訪了台北、台中、高雄等城市。