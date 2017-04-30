移工上街頭爭勞權 盼蔡總統兌現承諾

明天就是五一勞動節，以移工勞動節遊行今天率先登場，約有400名移工走上街頭並提出3項訴求，要求政府落實保障移工的工作權並呼籲總統蔡英文兌現選前承諾。

由台灣移工聯盟發起的移工勞動節遊行今天下午在勞動部登場，約有400名移工先集結在勞動部前廣場，遊行民眾約2時從勞動部出發，遊行經台北車站到總統府，並朝總統府射出手中寫有移工訴求的「血汗紙飛機」，盼透過紙飛機傳遞給蔡總統。

台灣國際勞工協會專員陳容柔說，這次遊行主要有三大訴求，包含要求廢除私人仲介制度、廢除就業服務法53條不得自由轉換雇主規定，並要求蔡總統兌現選前承諾，落實喘息服務至聘僱移工的家庭、立法保障家務工。

參與遊行的越南籍民眾阮氏海表示，她在2004年至2012年在台工作，回國再來台，一共繳納了3次的仲介費用。雖然她現在已經不是移工，來台是為了探望女兒，但還是還參與遊行，希望可以廢除仲介制度。

台灣移工聯盟指出，外籍勞工直至今日依然沒有勞動法令的保障，沒有休假、過勞的情況持續存在，面對政府的親資立場，移工今天上街頭爭取「勞動者」權益，並要求蔡總統兌現選前的承諾。

面對移工訴求，勞動部表示，將強化現有直接聘僱措施、檢討外籍勞工轉換資格、試辦聘僱外籍家庭看護工雇主申請喘息服務與強化家務勞工權益保障措施。