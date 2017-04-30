川普百日缺席白宮記者宴 成美國總統36年來第一位

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合外電報導）今（30）日是美國總統川普（Donald Trump）就職百日，他一改過去美國總統參加白宮記者協會舉辦年度晚宴的慣例，選擇到賓州哈里斯堡集會演說，並痛批媒體「不及格」、對他就職百日的報導不公平，也很高興可以「遠離華盛頓」。

川普之所以選在在賓州歡慶就職百日的大型造勢活動，原因是去年美國總統大選時，他在該州贏得關鍵性的選票。

川普尚未登場時，現場便聚集上萬支持者，並高喊「美國」（”USA, USA”），場面熱烈。

川普致詞時表示，媒體對於他就職百日的不實報導，應該要被打上大大的不及格的成績，並嘲笑媒體現在都困在華盛頓的晚宴裡，將會感到「非常、非常無聊」。

他說：「我非常開心可以遠離華盛頓，並與你們這些更好的人們度過今夜。」

當川普致詞中提及媒體、或美國新聞頻道CNN和MSNBC時，現場群眾皆會傳來一陣噓聲。川普多次批評CNN報導毀其名譽的「假新聞」，在他當選總統後的首次記者會上更直接當面拒絕CNN記者提問，其發言人還威脅趕走記者，現場氣氛火爆。

川普盛讚自己就職的頭100天，「非常令人振奮且施政成果非常豐碩」，並轉而批評前總統歐巴馬（Barack Obama）的執政「一團混亂」，強調自己已經準備好迎接接下來「更盛大的戰役」。

BBC報導，川普今天在賓州面對群眾演說，成為美國自1981年來首位不參加白宮記者協會晚宴的總統。雷根(Ronald Reagan)總統於1981年3月在華盛頓遭到槍擊，以致無法參加當年的晚宴。