美國特別301報告 台灣連9年未列觀察名單

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）經濟部國際貿易局於昨（29）日表示，美國貿易代表署（USTR）於28日公布「2017年特別301報告」，台灣連續9年未被列入此一觀察名單，顯示我國在推動智慧財產權保護相關措施獲美方肯定。

美國政府本次於報告中，針對其100多個貿易夥伴進行智慧財產權保護現況之檢視，將34國列入特別301名單。其中，中國大陸因竊取營業秘密、網路盜版及仿冒產品出口等侵權行為，被列入「優先觀察名單」及「306條款監管國家」，其他如印度、印尼、泰國、俄羅斯等11國也被列入優先觀察名單；越南、瑞士、加拿大、墨西哥等23國則列入觀察名單。

國際貿易局表示，台灣自2009年就已從一般觀察名單中除名，美方於報告中肯定我國近期對於強化營業秘密保護的相關作為，也期望台灣在政府機構使用未授權軟體、藥品創新與市場進入等政策方面加以觀察與改善，並期盼台美雙方於世界貿易組織（WTO）架構下，共同推動智慧財產權的保護。

為維護智慧財產權，美國政府自1989年來，每年定期審查各國智財權保護情況，並依其審查結果發行「特別301報告」，依其情節輕重分為優先指定國家、優先觀察國家及一般觀察國家；而「306條款監管國家」則是1997年創設，授權政府在監督貿易夥伴執行智財權保護或協議不力時列入，如同美國對貿易夥伴下的最後通碟。