〈財經主筆室〉郭台銘拜會白宮 高明的一石三鳥之計

鴻海董事長郭台銘在上周五、周六一連二天拜會白宮，雖然沒有正面回應是否親見美國總統川普，但透露擬在美國進行「資本密集」的高科技投資，幾周後由白宮正式宣布相關計畫。正值川普就任一百天，無論是在減稅或是貿易條件上都還沒有什麼具體建樹之際，郭台銘願意大舉投資美國的舉動，除了在川普百日功績簿上記下重要一筆外，更可收「一石三鳥」之效。

很明顯，鴻海透露的這個「資本密集性」產業，若不是面板業就是半導體業了。也就是鴻海與夏普Sharp規劃要在美設立面板廠，由夏普主導，一旦投資案成立，最快今年就可以動工，三年後在川普任內正式啟用。據傳今年2月間郭台銘曾前往美國華盛頓與外傳iphone8玻璃外殼供應大廠康寧高層會面，鴻海若設美國面板廠，美國蘋果電腦Apple等大客戶應該也會同步投資，市場當時初估投資規模上看70億美元。而除了面板廠外，郭台銘之前也透露包括一些消費電子產業或是B2B等也可能列為投資標的。

美國面板市場居全球第二大，僅次於中國，自有其吸引力，若投資成立，除了投資金額、計畫內容與合作夥伴外，未來就要觀察美政府給予什麼樣的租稅優惠、水電土地條件與其他政府配套，也有機會賺到錢。

除此之外，能夠入白宮，不論有沒有親見川普，都已讓郭台銘聲名大躁，成為繼馬雲、孫正義後，川普會見的前三大亞洲科技界大老。觀察鴻海集團全球版圖除製造業代工外，近年積極從勞力密集往資本密集方向轉型，除了入主夏普面板廠外，目前亦計畫切入半導體事業，郭台銘入白宮，讓鴻海的知名度大開外，亦有機會聯手美國，向日本政府爭取讓步，讓其團隊有機會標得東芝半導體的股權。

照鴻海原先規劃希望擁有東芝半導體20%股權，美日企業各占40%，其中日企部分規畫東芝母公司能持續拿20%股權、夏普持有10%、其他日本企業取得10%。至於美企部分規畫由蘋果取得2成股權，亞馬遜及戴爾各取得10%。傳聞郭台銘承諾一收購完成就會加速赴美設廠，投資金額甚至更上看200億美元、可創造1.6萬個工作機會。

除了向川普示好「錢」進美國，讓川普的百日經貿功績不致於掛蛋外，郭台銘強調高門檻高技術的「密集資本」前進美國，但低門檻的製造業仍留中國，既不得罪13億人口的中國，也不得罪3億人口的美國，能討好到川普，也可以給習近平交代，又能聯美與日合作，真可謂是郭台銘一石三鳥的高明大計。