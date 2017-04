美奢華音樂節成「真實版飢餓遊戲」 上百人困荒島

(台灣英文新聞/曾冠融 綜合外電報導)一場號稱極盡奢華的音樂節變成「飢餓遊戲」般的荒島夢魘。

英國《衛報》報導,Fyre 音樂節是由美國音樂人Ja Rule主辦。最初是在12月時發布消息,主打在加勒比海的巴哈馬群島上進行為期兩周的瘋狂音樂派對。私人小島、陽光、沙灘、海浪、現場音樂表演,廣告描述地相當夢幻而奢華。

音樂節的入場門票並不便宜,以四人套票形式販售,入場就要1萬2780美元(約38萬台幣)。而宣傳管道主要透過Instagram,描述著只要參加就有機會和名模、網紅坎達兒·珍娜(Kendall Jenner)、貝拉哈蒂德(Bella Hadid)一同狂歡。

至於演出陣容則端出美國搖滾樂團Blink-182、嘻哈組合Rae Sremmurd等大咖雲集,主辦人之一Ja Rule甚至推文:「保證讓你活得像影星、瘋得像搖滾巨星、快活得像豔星。」奢華的吃喝玩樂包套享受、與名人接觸,這些關鍵字讓不少美國民眾大方買單。

活動原訂周五(28)日開始,但一切從重點藝人Blink-182的推特發文開始變了調。Blink-182周四下午稱,由於當地毫無完善表演設施,為維持表演品質將取消在Fyre 音樂節表演。

​

週五遊客們抵達私人小島時,方才發現,一切跟想像的畫面大相逕庭。住的是聯合國留下的,風災時供災民暫時棲身的大白帳篷,吃的是小片吐司、兩片起司和一小把生菜果腹。

The "catering" (which cost extra) was a slice of untoasted bread, two slices prepackaged cheese, and a side salad. pic.twitter.com/BoKxWAMI5i

當地準備根本不足以應付大量湧入的人潮,更稱不上是「奢華享受」。沒水、沒電、食物匱乏,遊客們不滿地將狀況上傳社群媒體,比做「難民營」、「真實版飢餓遊戲」。營帳有限、食物有限,所有人在現場不知該如何是好,甚至大打出手搶奪食物、床位。

主辦單位迫不得已發布聲明表示,「情況失去控制」,他們「無能為力」在無甚開發的私人小島上,建好供應這麼多人的基礎設施,最終無限期延遲音樂節。上百旅客被滯留在小島上,只待主辦單位一批批溝通協調,慢慢將人送回邁阿密,不少人一等就等了8小時。

So Fyre Fest is a complete disaster. Mass chaos. No organization. No one knows where to go. There are no villas, just a disaster tent city. pic.twitter.com/1lSWtnk7cA