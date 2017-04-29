美奢華音樂節成「真實版飢餓遊戲」 上百人困荒島

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）一場號稱極盡奢華的音樂節變成「飢餓遊戲」般的荒島夢魘。

英國《衛報》報導，Fyre 音樂節是由美國音樂人Ja Rule主辦。最初是在12月時發布消息，主打在加勒比海的巴哈馬群島上進行為期兩周的瘋狂音樂派對。私人小島、陽光、沙灘、海浪、現場音樂表演，廣告描述地相當夢幻而奢華。

音樂節的入場門票並不便宜，以四人套票形式販售，入場就要1萬2780美元（約38萬台幣）。而宣傳管道主要透過Instagram，描述著只要參加就有機會和名模、網紅坎達兒·珍娜（Kendall Jenner）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）一同狂歡。

至於演出陣容則端出美國搖滾樂團Blink-182、嘻哈組合Rae Sremmurd等大咖雲集，主辦人之一Ja Rule甚至推文：「保證讓你活得像影星、瘋得像搖滾巨星、快活得像豔星。」奢華的吃喝玩樂包套享受、與名人接觸，這些關鍵字讓不少美國民眾大方買單。

活動原訂周五（28）日開始，但一切從重點藝人Blink-182的推特發文開始變了調。Blink-182周四下午稱，由於當地毫無完善表演設施，為維持表演品質將取消在Fyre 音樂節表演。

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週五遊客們抵達私人小島時，方才發現，一切跟想像的畫面大相逕庭。住的是聯合國留下的，風災時供災民暫時棲身的大白帳篷，吃的是小片吐司、兩片起司和一小把生菜果腹。

The "catering" (which cost extra) was a slice of untoasted bread, two slices prepackaged cheese, and a side salad. pic.twitter.com/BoKxWAMI5i — Iron Spike (@Iron_Spike) April 28, 2017

當地準備根本不足以應付大量湧入的人潮，更稱不上是「奢華享受」。沒水、沒電、食物匱乏，遊客們不滿地將狀況上傳社群媒體，比做「難民營」、「真實版飢餓遊戲」。營帳有限、食物有限，所有人在現場不知該如何是好，甚至大打出手搶奪食物、床位。

主辦單位迫不得已發布聲明表示，「情況失去控制」，他們「無能為力」在無甚開發的私人小島上，建好供應這麼多人的基礎設施，最終無限期延遲音樂節。上百旅客被滯留在小島上，只待主辦單位一批批溝通協調，慢慢將人送回邁阿密，不少人一等就等了8小時。

So Fyre Fest is a complete disaster. Mass chaos. No organization. No one knows where to go. There are no villas, just a disaster tent city. pic.twitter.com/1lSWtnk7cA — William N. Finley IV (@WNFIV) April 27, 2017

此事在推特上引起熱議，不少人評論：「有錢人家的遊戲變成大災難」、「這時候好慶幸自己沒什麼錢」。主辦人之一Billy McFarland 愧歉地表示周五是他「人生中最困難的一天」。他坦承他們「野心太大」，「太天真地認為可以憑藉一己之力，辦成所有活動。」