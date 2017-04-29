一國反映全球經濟現況 亞塞拜然「最正常」

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）要說全球最「正常」的國家是哪一國？以經濟數據而言，答案絕對令人大吃一驚，不是傳統的大國如美國、中國、德國，也不是人口眾多的印度或其他有影響力的大國，而是亞塞拜然。

亞塞拜然位於歐洲與亞洲的交界，差不多土耳其的地理位置，在俄羅斯下方、伊朗上方，這個重度倚賴石油、人口約1千萬的國家，其經濟數據最接近全球平均值，可以說是「世界的縮影」。

美媒Quartz依照5項指標包括人均GDP、失業率、政府支出占該國GDP比例、通貨膨脹率、對外貿易占該國GDP比例，比較了全球平均值與156國的經濟狀況，結果發現亞塞拜然與世界平均值最為接近，如下表。

亞塞拜然與世界平均值的比較表

資料來源：美媒Quartz。(台灣英文新聞製表)

除了對外貿易占該國GDP比例之外，亞塞拜然的每一項指數表現都較世界平均來得優異，亦即亞塞拜然的經濟狀況較國際現況來得好。

除了上述經濟指標，在「壽命」與「都市化」的指標也都與全球平均相近，世界平均壽命71.7歲，而亞塞拜然國民平均年齡則為70.9歲，在都市化程度上，各國平均有53.9%的人住在都市，亞塞拜然則是54.6%。

而在亞塞拜然以外，Quartz也列出了與全球經濟平均值最相近的十大國家，Quartz的方法是依據上述五項經濟指標，將世界銀行(World Bank)和美國傳統基金會(Heritage Foundation)所得的各國數據標準化後進行比對，最後將各國每一項指標的差異性加總，得出一項「相似度數值」，數值越小代表越接近全球平均值，而數值越大則與全球平均經濟狀況越不相似。

Quartz用上述方法檢驗出的前十大最相近國家，第一名的亞塞拜然其相似度數值為1.35，較第二名的中國之相似度數值低了14%，可知亞塞拜然已是十分接近所謂「正常國家」的數據了。

其他與世界平均值相近的前十大國家有亞塞拜然、中國、羅馬尼亞、墨西哥、澳洲、阿爾及利亞、以色列、沙烏地阿拉伯、摩洛哥和加拿大，而與平均值相去最遠的倒數三國則分別為烏克蘭、葉門和蘇丹，他們經濟狀況貧窮且通膨嚴重，當然，非常富裕、生活良好、重度依賴外貿經濟的新加坡、卡達、香港也是離世界平均值遙遠的國家。

各國與世界經濟平均值的相似度排名表

資料來源：美媒Quartz。(台灣英文新聞製表)