美媒：薩德系統遭中國駭客頻繁網攻

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）《華爾街日報》、《外交家》雜誌相繼報導，有中國解放軍出身的駭客試圖影響南韓薩德系統。美國知名的網路安全公司火眼（FireEye）向媒體透露，中國發動了強烈的網路攻擊，目標瞄準薩德反飛彈系統以及配備的AN/TPY-2 X-band雷達系統。

火眼表示，他們發現有兩個網路間諜組織（雙雙連結到北京的軍事與情治單位）近期頻頻對南韓政府、軍事防衛組織、企業集團發起猛攻。如果消息屬實，代表中國除了日前「抵制樂天」的非正式經濟制裁，又進一步升高了他們的報復手段。

火眼稱，鑑於南韓一直是美國的堅實盟友，中國籍駭客並非突然將目標轉向南韓。但自從美、韓兩國證實薩德的電力裝置已被運送至南韓星州，中國就此開始密集網攻。

這兩個駭客組織，分別是位於中國東北瀋陽（當地北韓駭客也相當活躍）的Tonto （與解放軍有關）、以及APT10（應與其他中國軍事情治單位相關）。

目前南韓政府尚未證實報導，但的確提到今年初該國網站受到一波強烈網攻。今年3月，南韓更宣布將提高網路攻擊警報層級。此外，提供土地予政府安置薩德的樂天集團，今年初網站也驚傳遭駭。韓聯社報導，另有10家南韓公司、南韓駐他國外館網頁，受到「阻斷服務攻擊」，造成網路異常緩慢、連結無法存取，癱瘓作業。

北韓、中國駭客之厲害，南韓政府心知肚明。《外交家》報導，南韓政府於四月坦承，如今北韓駭客已經順利取得權限，獲知部分美國─南韓的秘密作戰計畫OPLAN 5027。