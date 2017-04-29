深耕新南向人才 新住民子女寒假海外培力成果發表

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）內政部移民署於今(29)日下午舉辦「新住民子女海外培力-寒假成果發表會」，展現新住民家庭回到(外)祖父母家進行家庭生活、語言學習與文化交流體驗的成果，41組共85名獲選者齊聚分享，相當熱鬧。內政部次長邱昌嶽也到場與獲獎者及家庭共享成果，期許大家運用多元文化背景向下扎根，並發展語言及文化上的優勢，成為我國的國際人才，開啟臺灣邁向國際化的一扇窗。

邱次長表示，新住民子女海外培力計畫由內政部新住民發展基金補助辦理至今已第三年，從104年獲選97人、105年獲選220人，到今年寒假的85位獲選者，其中親師組3組9人、家庭組38組76人，共41組85人，共計402人，不僅讓新住民家庭，圓了返鄉探親的夢，也看見學習的深度漸漸擴大，體驗的廣度不斷延伸，深耕新南向人才，並培養新住民子女的學習能力、未來投入職涯的社會服務能力及關懷社會國家的奉獻力。

陳金鈴同學訪問在路邊喝茶的伯伯。圖片由移民署提供，下同

這次獲獎家庭組就讀於臺灣大學政治系的陳金鈴同學和媽媽胡金玉嫦女士共赴母親家鄉越南胡志明市，在出國前便和家人模擬訪談，作為自己在越南作問卷調查的準備，過程中很多趣事，也發現當地人相當熱情，而調查結果發現，越南人對臺灣的交通便利及良好治安都表示肯定，有九成的人表示想要來臺灣。而金鈴經過這次的調查活動，不僅訓練了越語能力、談吐及膽量，也獲得問卷設計與分析的寶貴經驗，最重要的是，跳脫自我的觀點，學習到用不同眼光來看待事情。

林香帆同學在外婆家體驗和服及浴衣的穿法

另外，還有與媽媽林亞由美女士返鄉的林香帆同學，以「臺灣的新衣」為主題，以藝術創作的方向，到日本拜訪媽媽就讀的戶板女子短期大學服飾藝術科，更重要的是，跟著領有「著付師」執照的外婆學習和服之道，回國後再進一步參訪臺灣鄭惠中布衣工作室，兩者比較其中的形式及染料，交織出融合中日特色、傳統與現代的臺灣新衣，瞭解到臺灣最美的風景就是「多元文化」。

內政部次長邱昌嶽及內政部移民署署長何榮村頒發獎狀予家庭組獲獎者林香帆同學。

內政部移民署表示，這次活動報名相當踴躍，總共收到73件計畫，經甄選後，有41組獲選，其中家庭組38組及親師組3組，包括越南、印尼、泰國、美國、日本、印度及大陸地區共85人，每人依前往地區補助新臺幣2至6萬元，獲選者在國外依照申請時所擬具的學習體驗計畫，回到新住民家長的母國進行為期一週的學習體驗。成果發表會現場展示獲選者的成果報告，各式各樣的主題及學習力的展現，令人佇足觀賞，看見她們積極參與新住民母國體驗歷程，豐富了新住民子女的國際視野，參與的來賓皆期待這個有意義的計畫能夠持續推廣。而今年暑假活動也已經徵件完畢，將在7、8月透過返鄉家庭生活、語言學習與文化交流體驗，有助於新住民二代建立當地資源及人脈關係，並促進人才交流，培育新住民子女成為國際發展的新力量。