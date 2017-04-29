挪威「慢電視」夯 七天直播馴鹿大遷徙

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）極北的拉普蘭地區，是一片蟄伏了多日的沉靜。挪威NRK電視公司派出的攝影團隊，已經在這片冰天雪地中鎮守了多日，食物越來越稀少了，但眼前的馴鹿群卻一點也沒有要移動的跡象。

NRK只得持續守候。馴鹿群每年春季都會進行200公里的大遷徙，而NRK今年決定要好好地記錄下馴鹿遷徙，在電視上播放，每分每秒，一分未剪。

遷徙自周一（24）日晚間展開，但路走了沒多遠，領頭的雌鹿又停了下來。節目編輯Ole Rune Hætta解釋：「我們還在等領頭鹿動作，所有的鹿群都有一隻女性領導，但這隻看來有點優柔寡斷。」後頭超過1000隻馴鹿以及電視螢幕前的觀眾（還有些從世界各地觀賞著直播），都等待著領頭鹿帶領下，開啟一段綺麗旅程。當然，前提是她想動的時候。

無怪這部節目企劃，從一開始就被團隊稱為「不可能的任務」。他們記錄的地區實在太過偏遠，沒有通訊衛星覆蓋。經過數月的準備，團隊最終只好攜上數面鏡子，以便在沿途直接反射訊號。

整個大遷徙的過程預計會花上六到九日，馴鹿每六小時會休息一次。而這所有的過程（包含馴鹿休息的片段），全程都在NRK頻道上播放，會延續整整一週。若遷徙的日程超過七日，節目就會轉移至網路直播，確保觀眾絕不會錯過大批馴鹿渡過克瓦爾灣（Kvaløya）的經典畫面。

英國衛報報導，馴鹿遷徙的傳統已經持續了上百年，但始終只有當地原住民薩米人（ the Sami people）注意。Hætta說，透過節目企劃，希望能把部分挪威的日常生活，「帶給其他挪威人知道」。

此次的馴鹿遷徙節目，是挪威當地第11個「慢電視（ slow TV）」企劃。NRK大概想不到，他們早在2009年直播奧斯陸─卑爾根列車時，會引起這麼大的迴響。許多觀眾願意守在電視機前七小時，單純欣賞列車前進。後續製播的企劃包含織圍巾、砍伐並燃燒木材等。2013年，挪威國家語言委員會甚至為此創了新字， 挪威語「sakte-tv」 （慢電視）。

慢電視的熱播，是人們對每日緊張生活的反動。NRK企劃負責人Rune Møklebust 提到，慢電視給人一種很獨特的經驗，人們可以透過觀影慢慢感受到自己在時間、空間的真實存在。

「通常挪威人的節奏沒有那麼慢，只是剛好在這裡第一次出現吧！」Møklebust 不認為「慢電視」受歡迎會是挪威獨有，「給任何人一個她真的在意的故事，他們就會專心觀看了。」