懷念前政府 歐巴馬御用攝影師公開從未曝光的照片

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）Pete Souza身為美國前總統歐巴馬的御用攝影師，隨著歐巴馬卸任也於今年1月退職，他在Instagram創立一個帳號公開一些未曾曝光的照片，紀錄著歐巴馬執政時期、不為人知的點點滴滴。

Souza在歐巴馬任內共拍攝了2百多萬張照片，特別在新任川普政府宣布某些政策之時，「有意無意」地放上相似的歐巴馬照片做為對照並附註解說，更有許多照片流露出歐巴馬的閒適與親和，令許多美國民眾懷念。

今(2017)年1月29日在川普實施「穆斯林禁令」的行政命令後，Souza放上一張歐巴馬在2015年的馬來西亞與一名難民女孩的照片，以及在白宮橢圓形辦公室內與一名關心敘利亞難民兒童的美國男孩Alex的對話照片。

美國男孩Alex曾寫信給歐巴馬希望收留敘利亞因空襲而失去父母的孩子，被歐巴馬召見。(圖片來源：Pete Souza)

2009年9月歐巴馬準備向國會演講他的健保法案，六個月後歐巴馬健保即將在國會投票。(圖片來源：Pete Souza)

2010年歐巴馬秘密夜訪阿富汗慰勞辛苦的美軍，讓現場軍人又驚又喜。(圖片來源：Pete Souza)

這是2013年「LGBT自豪月」(LGBT Pride Month)的活動現場，每年6月為美國的「女、男同志、雙性戀者，與跨性別者自豪月」，總統歐巴馬和副總統拜登站在兩旁聆聽，中間兩位小女孩Zea和Luna是兩位女同志媽媽的小孩，她們寫信向總統表達她們對於LGBT社群的支持。(圖片來源：Pete Souza)

2014年歐巴馬造訪Powell小學時的畫面。(圖片來源：Pete Souza)

2015年歐巴馬前往德國參加G7高峰會時，與德國總理梅克爾的交流，充滿了閒適與自信。(圖片來源：Pete Souza)

而在這張與國家安全顧問的會談中，歐巴馬坐在辦公桌上、懸掛雙腳，一派輕鬆。(圖片來源：Pete Souza)

2009年剛上任初期，歐巴馬和兩個女兒Sasha與Malia在雪地裡玩耍的情景，凸顯了父女情深。(圖片來源：Pete Souza)

這是歐巴馬與蜜雪兒深情的相擁照，「擁抱你最愛的人」的最佳寫照。(圖片來源：Pete Souza)

3月3日是聯合國的「世界野生動植物日」(World Wildlife Day)，白宮辦公室裡放了一隻動物大玩偶。(圖片來源：Pete Souza)

八年前的復活節推蛋活動以及歐巴馬夫婦替孩童講故事。(圖片來源：Pete Souza)

最後，Souza提醒，在歐巴馬上任的2008年，正是美國遇上最嚴重金融風暴的時刻，這張圖是2009年1月底歐巴馬在參加會議時，面對棘手的經濟問題陷入沉思。