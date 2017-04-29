執政百日心得  川普：我以為當總統會比較簡單

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）川普就任即將屆滿100天，《路透社》於28日特別專訪川普談談上任百日的感想。

28日川普在白宮橢圓形辦公室裡接受《路透社》專訪，回顧這將近一百天的執政，他看起來面有愁容，似乎渴望回到當總統以前的日子。

川普說，「我喜歡我前半段的人生，我喜歡工作」，但總統的工作太多了，「我以為當總統會比較簡單。」

《CNN》報導，川普起初的確對於總統每日要處理的文件和議題繁瑣度與複雜性嚇到，2月時他曾對國家健康保險法案的複雜性感到厭煩，他競選時曾說過要推翻「歐巴馬健保」(Obamacare)，但他坦言，「這是一份複雜到難以置信的計畫，沒有人知道健保可以這麼難以對付。」

此外，川普也訝異於朝鮮半島地緣政治的錯縱複雜，4月份與中國主席習近平商討朝鮮議題時，他說，「當聽了10分鐘後，我就知道這件事並不容易」，「我很佩服他們擁有對抗北韓的強大能力，但那不是你所能想像的。」

從一個富有的紐約商業大亨轉換跑道成為美國總統，2017年1月20日是川普第一次進入政府部門工作，如今是他去(2016)年勝選後五個多月、即將屆滿執政百天的日子，當時競選的畫面在他腦海依舊清晰。

他秀出幾張2016年最後的競選地圖圖表說道，「你可以看這個，這是當時選舉最後的數字」，一大片標記紅字的位置顯示共和黨勝選區域，「很棒吧，不是嗎？紅色的就是我們。」

在成為著名商業大亨後，川普早已習慣沒有了私生活，但當上總統後才知道自己的隱私被限縮得多麼狹小，指出他還在適應24小時秘密保鑣和他們所帶來的「不便」。

他抱怨，「你就像是退回自己窄小的繭，因為你周圍有巨大的保護網讓你哪兒都不能去。」

只要總統一離開白宮，就是豪華轎車或SUV代步，而川普十分想念自己駕馭車子的日子，他說，「我很喜歡開車，但現在我都不能自己開了。」

儘管如此，許多事情還是沒有改變，像是玩弄心機或運用權勢的操作手段，到前實境秀主持人的性格，他依然是那個主導著26層樓川普大廈的商人，每日電話聲與忙碌行程不斷。

川普也常尋求圈外朋友和前商業夥伴的建議，資深幕僚則在這點順從他。

不過川普持續與媒體記者不和，並已於今年2月拒絕出席這週六晚上的白宮記者年度晚宴(WHCA)，因為擔心會遭到記者羞辱與不實報導，但當被問到這件事，川普回答，「我明年一定會參加。」