自由之家：全球新聞自由度13年以來新低

（台灣英文新聞／黃慧瑜​ 綜合外電報導）自由之家昨(28)日公布2017新聞自由度報告，全球新聞自由程度去年下降至13年以來新低，不只是專制國家控制媒體有超越國界的新作法，民主國家的媒體與記者更受到前所未見的威脅。

自由之家以各國前一年度對媒體從業人士的經濟、政治、法律環境做為評估，並以0-100分做為評分，越趨近於0的國家，新聞自由度就越高。

台灣新聞自由度達到最高標準，是亞太地區中排名第6的國家，優於日本的第8及屬「部份自由」的南韓第15，台灣全球排名則為第39。亞太排名第1的是帛琉共和國。

以全球整體的媒體自由度來說，僅31%的國家達到「自由」的標準，36%的國家達到「部分自由」，而共有33的國家被評鑑為「不自由」。

挪威，瑞典，芬蘭，比利時和丹麥為新聞自由度最高的國家，而北韓，土庫曼斯坦，烏茲別克，克里米亞和厄立特里亞則是墊底的國家。

而美國今年的新聞自由度則是明顯下降，更是近十年內的最低點。該報告將此歸咎於政治環境的惡化、偏頗報導媒體的崛起、以及由俄國在背後資助的總統選舉宣傳等政治操弄。

報告特別關注美國對全球新聞自由的影響，尤其是川普自參選至上任其間，不斷抨擊媒體報導「假新聞」，報告特別表示，尤其是川普以蘇聯領導人物史達林式的語言，形容批評他的媒體為「人民公敵」，美國近代總統沒有哪一位如川普般鄙視及貶低媒體。

然而，美國在此次報告中，仍被評鑑屬自由的國家，報告對其憲法保障仍大為讚賞。

事實上，美國雖然經歷近年的新聞自由度低潮，但仍被視為新聞自由度最高的國家之一。報告指出美國擁有最活躍、最積極、同時最多樣化的媒體體系，以及對於報導擁有最完善的法律保障。

自由之家也特別關注中國與俄羅斯在全球持續擴張的影響力。



報告指出，中國國營媒體規模不斷擴大，持續在海外扎根，向華人宣傳。報告特別指出，鳳凰衛視配合北京官方、去年播放香港書商李波在鏡頭前的「被認罪」訪問；而阿里巴巴收購的英文報刊南華早報也以同樣方式、刊登維權律師的「被懺悔」的文章。



規模不斷擴張的這些國營媒體，已介入其他國家的發展，報告指出，俄國透過駭客入侵、提供資料介入美國與法國的總統選舉，俄國的下一個目標是非洲許多將舉行大選的國家。