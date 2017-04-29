史上首次  東京地鐵因北韓試射停駛10分鐘

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）北韓今(29)晨5時30分試射飛彈，雖然導彈在半空中就爆炸，不過在收到飛彈發射情報後，東京地鐵一度停駛，這是東京地鐵首度因北韓試射飛彈而暫時停運。

北韓今天上午5時33分從平安南道北倉發射一枚彈道飛彈，但發射後短短幾分鐘就在空中71公里處爆炸，殘骸墜落在半島東部海域，推定發射失敗。

美軍太平洋司令部隨後證實，北韓試射的飛彈未能飛離北韓領土；日本防衛省則推定，就算這次的飛彈發射成功，最後也會落在朝鮮半島內陸，對日本不會有直接影響。

但據日本《產經新聞》報導，東京地鐵在北韓試射飛彈後不久，就宣布全線停駛，包括東京地鐵全線(上午6時7分以後)、北陸新幹線的金澤車站與上越妙高車站(上午6時8分以後)都暫停營運。

據報導，當時東京地鐵在收到指示緊急停車、確保乘客安全後，以廣播向乘客說明原委，指因「受到北韓試射飛彈影響，暫停營運。」

有乘客反應是第一次聽到這樣的廣播內容。

東京地鐵對此表示，這是為了確保行車與乘客安全，才決定讓銀座線與丸之內線等9條路線全部暫停運作，東京地鐵與JR西日本在確定安全無虞後，約在10分鐘後恢復運行。

美國總統川普則在推特上回應表示，「北韓壞透了！」川普發文說，「北韓今天發射飛彈的時候，眼裡根本沒有中國及其高度推崇的國家主席(習近平)，雖然飛彈發射失敗，還是壞透了！」

聯合國安理會28日召開朝鮮半島核問題的部長級會議，美國國務卿提勒森呼籲，國際社會應該對北韓加強施壓，並表示中國與北韓貿易關係緊密，因此扮演重要角色。中國外交部長王毅則呼籲和談、重申反對使用武力，俄國反對北韓的飛彈與核武計畫，但也反對以軍事手段解決北韓問題。

雖然王毅在安理會重申反對美軍在朝鮮半島部署薩德反飛彈系統，不過美國太平洋艦隊司令官哈里斯表示，北韓已是美國與太平洋盟邦最緊迫的威脅，因此美軍的最新銳戰略武器會繼續出現在太平洋地區，避免北韓擁有威脅美國本土的核武。