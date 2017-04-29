郭台銘二訪白宮  盼與美合作加大投資金額

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）鴻海集團董事長郭台銘今(29)天再度前往白宮，他在離開時向記者證實，鴻海計劃在美國從事資本密集型投資，並期待與美國創新辦公室攜手合作。

郭台銘昨天被記者發現前往白宮，引發各界關注鴻海在美投資計劃的進度及方向，今天凌晨鴻海發出聲明證實集團正與美政府談投資，盼大幅增加集團在美投資金額，同時感謝「白宮美國創新辦公室」引領推動相關進程所做的貢獻。

鴻海在聲明表示，鴻海努力尋找潛在的投資機會，這次將是集團拓展美國業務的重要里程碑。鴻海目前正積極評估在美國建立製造設施的各項條件與可能的地點，而正式的投資計畫將在所有協商討論完成後，經董事會及所有相關政府機關批准後，再行正式公告。

而在今天步出白宮時，郭台銘也向守在白宮外圍的記者表示，「我們計劃對美投資幾項方案」，「這項計畫將包括資本密集型和技術勞工密集型，及高科技投資。」

被問到是否與川普見過面，郭台銘表示，「我不想說見過了沒有。經過我們選定地點後，白宮將對外宣布。」他表示，過去三個月來，他發現需要在美國進行更大的貿易投資，他們與美國的創新辦公室攜手合作，要感謝他們的領導。

郭台銘表示，投資金額還沒有最後確定，但他們認為這對鴻海也是個很好的機會，他們要和美國一起創新，一起合作。具體時間，他們(白宮)可能在今夏正式宣布，速度很重要，白宮的創新辦公室要求速度，所以他花了兩天造訪白宮，過去三個月，他到白宮兩次了，非常積極地在做。

郭台銘在 1月下旬曾表示，若在美國設面板廠，蘋果公司(Apple Inc)等主要客戶願意投資，粗估在美設面板廠投資規模將超過70億美元。

鴻海是全球最大電子代工製造商，也是蘋果公司主要供應商，在全球的投資佈局備受國際關注。

郭台銘昨天也現身白宮，與他同行的還包括副董事長暨夏普公司(Sharp Corp)社長戴正吳等公司高階主管。

「白宮美國創新辦公室」是由川普女婿執掌，若鴻海的新投資案能開花結果，將是第一個對川普政府交出投資成績單的台資企業。