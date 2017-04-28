全面退出！長榮航董事提名出爐 不見張國煒

（台灣英文新聞/ 財經組 綜合報導）長榮航今（28）日傍晚公布新一屆董事會提名名單，6位董事中大房三子張國政名列其中，二房張國煒華光投資法人代表不見蹤影。市場認為，長榮航全由大房掌控，爭議漸熄，回歸專業經理。

長榮航最新一屆的董事會董事提名名單中包括6名董事，分別為長榮航董事長林寶水、中央再保險公司副董事長，長榮國際公司監察人張國政、長榮國際公司董事暨總經理戴錦銓、長榮國際公司董事長柯麗卿、長榮海運公司財務本部副總經理吳光輝及長榮航總經理陳憲弘。

另有3名獨立董事分別為簡又新、許順雄及吳宗寶。

由於名單中並未出現代表張國煒的華光投資公司，現有華光投資兩席董事宋耀明及梁懷信也不見其中。長榮航表示，董監事提名人登記時間至27日為止，未來將就現有這份名單提送6月底股東會中表決。

長榮航強調，長榮航自董事長林寶水和總經理陳憲弘上任後，代表的是專業經理人當家，一切強調符合法令的公司治理，今後也是走同樣的路線和經營模式。

不過市場人士認為，張國煒及代表他的華光投資不在董事提名名單內，表示二房勢力不再介入其中，家族爭議平息，今後將回歸穩定的公司治理，未來大房、二房將各走各的路，今後至多僅在長榮航的年報中看到大股東名單內有華光投資的字樣。