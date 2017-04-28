太陽花占領立法院無罪 北檢對22人提上訴

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）2年前發生太陽花學運，台北地方法院日前就318占領立法院部分，判決22人無罪。台北地檢署今（28）日指出，判決用法尚嫌未洽，決定提起上訴。

台北地檢署民國104年2月10日偵結反海峽兩岸服務貿易協議抗爭（太陽花學運）衍生3案；318占領立法院，起訴時代力量籍立法委員黃國昌及林飛帆、陳為廷等22人；323攻占行政院，依侵入住宅、毀損、煽惑他人犯罪等罪起訴學生魏揚等132人；411路過台北市政府警察局中正第一分局，起訴學生洪崇晏等4人。

台北地方法院審理後認為，318學生運動領袖林飛帆與陳為廷等22人行為符合「公民不服從」概念7要件，對全數被告做出無罪宣判，全案可上訴。

北院說，7要件包括一、抗議對象是與政府或公眾事務有關重大違法或不義行為；二、須為公開及非暴力行為；三、須基於關切公共利益或公眾事務目的；四、符合適當性；五、符合必要性；六、狹義比例原則；七、抗議行為須與抗議對象間具有可得認識的關聯性。

北院表示，這起案子是台灣首次用「公民不服從」概念認定是否具社會相當性；如果行為符合社會相當性，從中華民國刑法角度看，沒有非難必要性。

太陽花學運之「323攻占行政院」案，台北地院4月初宣判，判黑色島國青年陣線總召集人魏揚等10人，被控涉犯煽惑他人等罪，均無罪；其餘包括陳建斌、黃國揚等11名被告，涉犯妨害公務、損壞公物等罪，分別被判刑3月到5月不等刑期，均得易科罰金。還可上訴。

411路過中正一分局案件部分，北院去年認定洪崇晏犯集會遊行法第30條的侮辱罪，判處拘役55天，被告蕭年呈、陶漢與撒丰安．瓦林及那等3人分別觸犯妨害公務罪、侮辱公務員罪，判處拘役80天、30天與40天，都可易科罰金。案件經上訴，目前在台灣高等法院審理中。