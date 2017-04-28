新北市雲門2藝術駐市5週年 2017活力開跑

新北市政府文化局今(28)日於板橋區後埔國小舉行《2017雲門2新北市藝術駐市》系列活動首場起跑記者會，新北市政府文化局副局長于玟、新北市政府教育局副局長黃靜怡、雲門2助理藝術總監陳秋吟、後埔國小校長蕭美智及新北市板橋區樂齡學習中心約300名樂齡朋友一同參與這場活力精采的藝術饗宴。

今年為新北市藝術駐市第五週年，新北市政府文化局與教育局，自2013年合作辦理雲門2新北市藝術駐市至今已邁入第五年，累計超過3萬7,000名學生及市民朋友熱情參與，每年的藝術駐市都受到各校師生們熱烈期盼並獲得廣大迴響。雲門2陪伴新北市舞遍29個行政區域，以豐沛的創作能量及豐富的藝術深耕經驗，在新北市各個學校及社區角落撒下藝術的種子。今年「雲門2新北市藝術駐市」，以「校園示範演出」、「劇場示範演出」為兩大主軸。「校園示範演出」，將進駐9所學校，造訪萬里、蘆洲、八里、新莊、三峽、三芝、中和及永和等區域；「劇場示範演出」，特別邀請約1,000名偏遠地區學校學童，拜訪雲門位於淡水的新家──雲門劇場；另外，特別規劃「生活律動」幼兒園親子場，邀請家長帶著小朋友與雲門一起體驗舞蹈之美。

今日首場演出於後埔國小舉行，邀請300位樂齡中心長者觀賞及體驗國際級舞蹈表演，以藝術總監鄭宗龍舞作《十三聲》為主軸，串連一系列極具生命張力的舞作，除了帶來「身」體與「聲」音雙重精采演出外，亦邀請現場樂齡朋友們一起起身共舞，一位80多歲阿嬤開心的分享：「今天能欣賞到這麼精采的演出，真是福氣耶，因為你們把舞蹈展現得這麼美，這麼有力量。」

新北市政府文化局副局長于玟表示，新北市藝術駐市邁入第五年，只是種子成長茁壯的開始。文化局近幾年來持續致力於將優質的藝文團隊及演出帶到本市各行政區，今年藝術駐市更將持續與教育局合作，結合新北市傑出演藝團隊，帶入更多元的表演藝術進入校園，讓藝術教育的種子持續深耕學校、社區及巷弄等各個角落。

新北市政府教育局副局長黃靜怡則表示，很開心能跟文化局密切合作藝術駐市計畫，今年藝術駐市活動教育局除媒合19所國中、小學校參與之外，更首度擴大至樂齡中心及幼兒園辦理銀髮族專場及生活律動，希望從幼兒到樂齡長者都有機會就近觀賞雲門2精采的表演、一起體驗表演藝術，落實藝術教育終身學習。