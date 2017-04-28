期交所建置「盤後交易制度」及「美國道瓊期貨及標普500期貨」專區

臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)盤後交易制度將於今(2017)年5月15日上線，並於同日上市美國道瓊期貨及美國標普500期貨兩項國外股價指數商品。為便利交易人查詢前揭新制度及新商品之相關資訊，期交所於網站特別建置「盤後交易制度」及「美國道瓊期貨及標普500期貨」宣導專區。期貨業者及交易人於專區即可查訊新制度及新商品所有資訊，提供「一站購足」的服務，專區內容完整，且查詢極為便利，引發市場熱烈回響。

為提供交易人更長時間的避險及交易管道，期交所推出盤後交易制度，上線後期貨市場股價指數類商品之交易時間將從現行5小時延長至19小時，另匯率類商品之交易時間則從現行7.5小時延長至19小時。在「盤後交易制度」專區中，除針對盤後交易制度交易時間及適用商品進行介紹外，更設置「法令規章」、「商品資訊」、「宣導專區」、「造市者」、「獎勵活動」及「文宣手冊」等六大單元，交易人除可查詢最新公布之制度法令資訊、盤後交易制度上線適用之11種商品的契約規格外，亦可線上瀏覽盤後交易之宣導影片以及QA問答手冊。此外，期交所針對造市者、期貨經紀商及期貨交易輔助人、法人機構、一般交易人推出多項獎勵活動，相關資訊皆可至專區查詢，隨時掌握第一手資訊。

盤後交易制度上線同日，將掛牌交易以新臺幣計價之美國道瓊期貨及美國標普500期貨，在「美國道瓊期貨及標普500期貨」專區中，設置「契約規格」、「宣導專區」、「法令規章」、「造市者」、「獎勵活動」及「文宣手冊」等六大單元，各大單元項下臚列各項重要資訊及宣導資料，協助交易人對於兩項美股指數期貨商品的認識。

前揭兩項專區置於期交所網站右下方，其中「盤後交易制度」專區網址為http://www.taifex.com.tw/chinese/event/afterhourstrading/index.asp)，另「美國道瓊期貨及標普500期貨」專區網址為http://www.taifex.com.tw/CHINESE/event/SPF_UDF/event.asp，提供交易人查詢新制度及新商品最新資訊的便捷管道，歡迎多加利用。