Škoda Superb 歡慶第100萬輛下線

Škoda Superb第100萬輛歡慶下線！這款里程代表車型為最高端的L&K並於日前在捷克Kvasiny工廠正式亮相。對此佳績做出最大貢獻的當屬於2015年三月上市的第三代Superb，在慶祝第100萬輛下線的同時也是第三代Superb第25萬輛，此項佳績也讓1930年代便已出現的同名車款再度出現在世人面前。

「這個產品里程碑能夠達成應該要歸功於Škoda的高產能以及員工的努力」負責生產以及配銷的董事會成員Michael Oeljeklaus表示，「當然Superb超級房車的名號也展現出它在中大型房車市場的傑出表現」。

第三代Škoda Superb在2015年三月份正式亮相，在設計師的改造下，將上一代大氣但內斂的風格加以修飾，更為鋒銳俐落卻不浮誇的車身線條，搭配Škoda家族特色的水箱罩造型，贏得消費者一致好評！菱型頭燈配上擁有燈眉的LED造型以及水晶切割造型，不僅霸氣亦顯貴氣！整合式尾燈則變得較為狹長的「C」字造型，同樣擁有清澈的切割面。拜車身加長28mm之賜，以及前懸縮短之賜，全新Superb的側邊車身線條呈現轎跑車的流暢感，上揚的C柱後方三角窗，則讓整體視覺年輕化卻又充份展現Škoda旗艦風範！

贏得Red Dot紅點設計以及歐洲多國「Car of the Year年度風雲車」榮銜的Superb，從西元2001年第一代的136,100台；到移至Kavasiny工廠生產的第二代618,500台 (2008年至2015年)，再到2015年上市至今已突破25萬輛的成績，Superb這台超級房車在全球的超級表現可說相當傑出。