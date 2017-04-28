中華電信六度蟬聯天下雜誌「金牌服務業調查」電信類冠軍

(台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導)中華電信榮獲2017天下雜誌《金牌服務調查》電信類第一名，同時也是第六度蟬聯冠軍寶座，在服務態度、效率、環境、獨特性，及創新力等評比獲得高分。六度稱霸的關鍵在於秉持對客戶提供五心的服務：「誠心、用心、真心、耐心、貼心」，將「超出客戶預期」列為「客戶服務」首要任務；為一線服務人員設計完善的訓練課程，讓服務品質不斷升級，今年更首創門市移動櫃台，降低顧客在門市的等候時間，並開辦200場以上的門市小學堂，協助不熟悉智慧型手機操作的民眾能輕鬆上手，才能在服務競爭激烈的環境下，贏得民眾長久的滿意。

中華電信說，為了降低民眾在門市的等候時間，展現對等待者的體貼，及加速客戶問題解決，中華電信在30個示範門市首創「門市移動櫃台」，讓門市同仁攜帶平板電腦，於外場走動式徵詢客戶需求，並可直接受理常見業務，如：查詢帳單、合約問題、查看最新優惠等，門市移動櫃台服務啟用至今已完成47,000餘筆服務，且使用次數逐漸增加。除了提升受理效率外，更減緩了等待的焦急心情，節省了客戶寶貴的時間。

中華電信進一步的說，面對不熟悉智慧型手機功能的民眾，中華電信也開辦了「門市小學堂」進行免費教學，全區門市推行至今已開辦超過兩百場，更進一步與社區活動中心、圖書館、村里辦公室合作開班，深受銀髮族與手機初學者的歡迎。

門市提供面對面的服務，而客服專線則提供24小時不斷線的陪伴。中華電信123等客服專線，每年服務4千多萬人次，滿意度平均達到4.6分以上（滿分5分），傲視業界。日前，有位周女士撥打客戶專線，向客服人員表示手機當機多日無法開機，反映給手機店、手機廠商客服後，得到的回應都是需要進行手機重置，讓她心中非常焦急難過，因為這支手機裡存有滿滿她唯一寶貝兒子的照片，而她的兒子不久前剛過世了。客服人員聽聞後，不辭辛勞地歷經近6小時、5次回撥電話耐心地引導協助，最後終於讓周女士的手機開機成功，尋回珍貴照片，周女士忍不住在電話那端驚喜啜泣，對客服人員有著難以言喻的感謝。視顧客如親，是中華電信提供給消費者最有溫度的服務。