Ford Mustang美式魅力風靡全球

過去50年來，Ford Mustang 在美國穩坐最暢銷跑車的寶座，根據最近IHS Markit針對全球跑車新車領牌資料分析顯示，在國際市場的成長之下，美式經典跑車Ford Mustang已成為全球最受歡迎的跑車。

Ford Mustang在2016年的全球銷量相較2015年成長了6%，這一切主要歸功於高達101%的國際市場成長率。根據 IHS Markit 新車領牌資料顯示，Ford Mustang於2016年在全球售出超過15萬輛，其中4萬5千輛銷往美國以外的其他國家市場，成為全球銷售第一的跑車。

過去數十年，全球的野馬迷想購得這部性能強悍、充滿熱血駕馭樂趣、且價格合宜的美式經典跑車並不容易。為讓更多市場的消費者擁有Ford Mustang，Ford於2015年正式將其導入全球市場。

在擴大全球銷售市場的策略下，Ford Mustang在德國與中國皆有可觀的銷售量。而Ford Mustang自2015 年於中國上市以來，即在這個全球最大的汽車市場成為銷售第一的跑車。根據IHS Markit的新車領牌資料顯示，Ford Mustang於2016年的中國市場銷售量較2015 年增長了74%。

由Ford官方數據統計，自2015年以來已有超過39萬5千輛的第六代Ford Mustang在Flat Rock裝配廠完成生產，其中已有9萬8千輛出口至美國以外的全球市場。從2015年至2016年，Ford Mustang的出口率達到17.5％，成長了一倍之多。預計到2017年，Ford Mustang的出口率將達到30％。

「Ford Mustang的魅力持續風靡全球，且不斷達到前所未見的成就。」Ford Mustang行銷經理Mark Schaller表示, 「我們持續將這款美式經典跑車導入新的市場，並且得到消費者的熱烈迴響。」

現在除了南極洲以外，全球其他的五大洲140個國家皆可購得Ford Mustang。而今年，2018年式的Ford Mustang將進一步打入新的六個市場，其中包括巴西、帛琉和象牙海岸。

在2018年，全球Ford Mustang 車迷們將看到更具運動化的外觀、更先進的科技配備以及更強悍的性能，其中包含全新的車頭及車尾設計、12吋全數位儀表板、全新10速自排變速系統、MagneRide™電磁阻尼懸吊系統和全新的主動閥性能排氣系統。

Ford Mustang經典魅力席捲全球，在Facebook上的粉絲專頁即擁有840萬個讚，是在Facebook平台上所有車款粉絲專頁中獲得最多粉絲按讚數的車款。Ford Mustang Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/fordmustang/?fref=ts

照片由Ford公司提供