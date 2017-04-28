「我家門前有飛彈」  南韓星州郡居民夢醒的恐慌

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）南韓的星州郡(Seongju)長期以來是個農業郡，也是高爾夫選手的度假俱樂部，但如今卻是美國武力佈署的基地，包括薩德飛彈系統與約2萬8千位美國軍人。

《衛報》報導，這項美韓雙方合作的「終端高空防禦系統」(簡稱薩德飛彈)令星州郡居民感到反感，合作計畫不僅轉移了5月9日南韓大選的焦點，也使南韓與北京的關係降到冰點。

26日天剛破曉時，當多數星州郡居民還在睡夢中，六輛偽裝的拖車載著薩德飛彈系統的零件緩緩駛入村莊山坡地，整個村莊陷入一片騷動。

外出照顧農作物的70多歲村民Baek Gwang-soon才剛接受警察的盤查，他說，「幾週前我根本不知道薩德飛彈是什麼，現在他就出現在我家門前。」

薩德飛彈為美國研發自製的導彈防禦系統，所搭載的雷達組可以偵察2,000公里範圍內來襲的導彈，並可截擊短至中程彈道導彈。

南韓官員指出，選擇星州郡做為佈署飛彈的基地是因為此處地勢較高、人口稀少又能涵蓋到首爾防禦範圍。

但對星州郡居民來說，早已有許多抗議聲浪出現，最大的擔憂來自於薩德飛彈的雷達電磁波是否會對居民身體健康與當地特產甜瓜作物的生長帶來影響，也可能對車輛、電子產品的電波造成損害，更有許多人認為薩德飛彈的佈署使自己家園成為北韓攻擊目標。

星州郡郡長Lee Seok-joo就說，「我們擔心已成為北韓目標，而且重要的是政治做秀的成份，為了在總統大選贏得更多支持，主要候選人都在此議題上迎合保守支持者，意味著他們不太可能大力反對薩德飛彈佈署。」但飛彈的佈署也並非受到首爾一致歡迎。

21歲的首爾市民Cho Eun-hye在回答是否擔心北韓飛彈攻擊時，她說，「與其見到向美國屈服而在境內佈署飛彈，我寧願看到南韓自己試圖與北韓解決問題」，「也許無法帶來統一，至少我們可以和平的共存。」

但較年長的首爾市民就不那麼樂觀，韓戰發生時僅12歲的Kwon Ki-hwan說，「我這一代人因為經歷過戰爭，更擔心南韓的國家安全」，「我曾親眼見到戰爭中的人們，所以我支持任何將國家安全置於優先要務的候選人，而這包括支持佈署薩德飛彈。」Kwon擔心美國的介入和衝動會使朝鮮半島發生第二次韓戰，但最後犧牲受害的卻是韓國人。

回到星州郡，當地居民矢言不會放棄抗爭機會，儘管很多人過去投給曾同意佈署薩德飛彈的朴槿惠，現在他們仍手持標語大聲疾呼「不要薩德飛彈、不要戰爭」，並質疑美國是否真為南韓的盟友。

可能出線成為下屆南韓總統的候選人文在寅(Moon Jae-in)立場就傾向保守，他期待能將北韓帶上談判桌「讓他們仔細考慮可能發生的事」，不過他的外交政策顧問Choi Jong-kun表示，「目前仍是舊模式，除非北韓先改變，否則南韓不會與他們對話。」