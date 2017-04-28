五月溫馨佳節 各大飯店祭優惠

溫馨的母親節即將到來，快安排一趟超值的假期，慰勞媽媽整年的付出與辛勞！國際萬豪集團在台首間度假酒店-大溪威斯汀自5月1日起至5月13日期間推出「媽咪Love！Fun鬆週」住房專案，入住全新豪華客房，體驗威斯汀天夢之床（Heavenly® Bed）獨有魅力、翌日享用知味西餐廳豐盛自助早餐，任選英國頂級Bamford SPA療程或大廳酒吧英式經典下午茶，以及儷軒中餐廳四人晚間豪華桌菜，還能免費暢享周末 Happy Hour，盡享微醺假期樂趣！

想在熙熙攘攘的台北鬧中取靜？環繞著空中花園的寒舍艾麗酒店La Farfalla，以大片落地窗營造出明亮清新的用餐氛圍，令賓客優雅愜意地享用盤中佳餚。



專屬媽咪的感恩五月， La Farfalla義式餐廳於2017年5月1日(一)起至5月14日(日)午晚餐時段推出【THE AROMA OF LOVE 花萃時分】白蘆筍饗宴，單點NT$680+10%起，主廚蔡世上嚴選法國3A等級白蘆筍為主角，獻上兩道視覺、味覺兼備的開胃前菜「法國3A等級白蘆筍.伊比利火腿.雪莉油醋」、「炭烤法國3A等級白蘆筍.小甜蝦.荷蘭醬」；此外亦有兩道令人食指大動的極致主菜「法國3A等級白蘆筍羊肚菌燉飯」與「法國3A等級白蘆筍海虎蝦細扁麵」。

於5月13日(六)與5月14日(日)午晚餐時段，自助餐檯上更提供四款母親節限定甜點，首推結合白蘆筍的「蘆筍杏仁卡斯達塔」、養顏聖品「桂花燕窩凍」等，邀請媽咪品嘗春日限定的季節旬味！

不想假期出遊人擠人？美麗信酒店推出多款母親節繽紛蛋糕與餐飲活動，讓各位媽咪擁有甜蜜好馨情，做子女的在母親節代媽咪出門吃好料，一樣心意滿滿！台北美麗信花園酒店「瑰麗‧莓好馨情 」推出7吋蜜桃藍莓慕斯塔，酸酸甜甜的幸福滋味，寵愛馨意價只要NT$720；新竹美麗信酒店推出「饗樂時光 愛媽咪」餐飲活動，5月13日及14日全自助式餐點午晚餐，每位只要NT$980起，同時推出兩款台灣經典食材6吋蛋糕：萬丹紅豆黑芝麻蛋糕、夢幻紫芋蛋糕，寵愛媽咪價只需NT$680！清爽無負擔的甜蜜好滋味，擄獲媽咪的味蕾也溫暖了她的心！