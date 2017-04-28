接見AIT主席 蔡英文：台灣參與WHA不應被剝奪

（台灣英文新聞/ 李嘉 台北報導）蔡英文總統今（28）日上午接見美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty），提及台灣對國際醫療的貢獻時，表示醫療無國界，台灣參與世界衛生大會的權益，「不應該受到任何理由的剝奪。」

此次為莫健主席自去年10月接任AIT主席後第二次訪問台灣。

蔡總統致詞時表示，莫健主席於去年接任AIT主席不久後即來台訪問。今年1月，她出訪中美洲過境美國休士頓及舊金山期間，莫健主席也特地前來接待跟陪同，這代表著美國對台灣最有力、也最堅定的情誼，她要感謝美方的協助與禮遇。

蔡總統指出，今年是《台灣關係法》立法38週年。長久以來，美國一直是台灣最重要的夥伴。美方不只在「川習會」前，三度重申《台灣關係法》，美國國務卿提勒森（Rex W. Tillerson）也在參議院的任命聽證會上，重申美國信守《台灣關係法》及「六項保證」，展現美國新政府對台美關係的重視。

（總統蔡英文（右）28日在總統府，接見「美國在台協會（AIT）主席莫健」（左）。）

她也進一步表示，美國政府長期支持台灣的國際空間及對國際社會有意義的貢獻。

她說，台灣是國際社會不可或缺的夥伴。美國和其他理念相近國家，協助及支持台灣參與世界衛生大會，是對台灣國際醫療貢獻的最大肯定。她強調：「醫療無國界，參與世界衛生大會攸關國人的健康權益，不應該受到任何理由的剝奪。」

總統進一步指出，在確保區域和平及集體安全上，台灣已準備好扮演更積極的角色，包括積極響應美國在中東地區的人道援助、加強對國防投資，並與美國國防產業合作，以及啟動潛艦國造計畫。

同時，對於美國政府的經貿新政，台灣也已著手準備，期盼未來能以政策及策略合作夥伴的思維，致力建構台美關係的全新架構。

莫健主席隨後致詞表示，台美關係在歷任美國政府，不管歷經哪一個政黨執政，均基於《台灣關係法》與彼此共享的價值，讓雙方始終維持堅定且良好的友誼。

他指出，美國肯定台灣在全球衛生議題上所展現的領導能力，強力支持台灣以觀察員的身分參與世界衛生大會，讓臺灣能再次於國際上展現專業能力，並對國際醫療衛生有所貢獻。