賠掉北愛又賠款？ 歐盟恐讓脫歐代價高昂

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）歐盟各國領導人最近在研議英國脫歐後北愛爾蘭的地位，並表示在英國脫歐後，如果北愛爾蘭人民選擇公投加入愛爾蘭，這個行為將為歐盟所允許，除此之外，英國似乎將因脫歐欠歐盟一屁股債。

在今(28)日歐盟領袖見面時，一個新的條件可能會被加入歐盟的立場當中，那就是可能會讓北愛爾蘭依循前東德與西德合併的模式，藉由公投併入愛爾蘭重返歐盟。

而且，英國首相德蕾莎·梅伊(Theresa May)在此之前就已經聲明，同意遵守1998年簽訂的〈聖週五協議〉(Good Friday Agreement)，英國在簽訂此協議時就同意，如果日後大部分人民同意與愛爾蘭合併，將藉由公投取得合法地位達成愛爾蘭與北愛的統一，這賦予歐盟將允許北愛公投重返歐盟的條文加入與英國協商的可能性。

然而，這個公投如果真的舉辦了，會有成果嗎？現在的民調顯示，恐怕沒有那麼容易。

根據最近在北愛爾蘭進行的民調顯示，約有62%的人會支持留在英國，且只有22%的人同意為了重回歐盟加入愛爾蘭，就連愛爾蘭人自己也很懷疑，這個公投是否會有結果，儘管如此，愛爾蘭現任總理，身為愛爾蘭統一黨(Fine Gael)黨魁的恩達·肯尼(Enda Kenny)仍努力將其黨名付諸行動，希望歐盟各國支持他將「讓北愛公投」納入英國脫歐談判的條文當中。

而如果北愛真的決定，為了重回歐盟需要脫離英國加入愛爾蘭的話，下一個可能就是蘇格蘭，畢竟蘇格蘭首席部長尼可拉·施特金(Nicola Sturgeon)可是在脫歐公投前，就誓言如果英國決定脫歐，將推動蘇格蘭脫離英國加入以取得歐盟會員身份，如此一來，英國可能會因此分崩離析。

不過，《金融時報》(Finantial times)引述英國官員的話指出，英國長久以來都十分尊重北愛爾蘭人民的想法，在現在大部分北愛人民皆支持留在英國內的情況之下，公投似乎並沒有其必要，而現階段由於歐盟擔心，可能會引發蘇格蘭和西班牙的加泰隆尼亞(Catalonia)地區的獨立風潮，仍未下定決心要把這個條文加入談判當中。

除此之外，由於英國可能必須幫原本在英國境內的所有歐盟機構支付搬遷費用，加上在脫歐公投之前與歐洲藥品管理局(EMA)簽定了協議，歐盟可能會向英國要求支付高達2.9億歐元的金額，再加上與EMA的協議中並無包含中途退出的條款，在2039年租約到期之前英國都必須持續支付款項，估計數量會達到3.47億歐元。