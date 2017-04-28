〈時評〉426狂想曲

去年426，我寫了一篇「今年我如何悼念426」的文章，發表在民報。該篇文章述說去年426當天在宜蘭大學舉辦了「地熱溫泉蒸氣發電論壇」研討會。蘭陽地熱資源公司委託日本友人林正基先生(Haiyashi San) 設計一組「全流式溫泉蒸氣發電機組」，在一年内將溫泉蒸氣發電機製作了出來。當然是在協力廠商大同公司、豐兆航太公司以及宜蘭大學機械系(蔡國忠教授)等單位的協助之下完成。去年426當天我們除了開研討會之外，也安排6位日本國際友人一起到宜蘭清水地熱園區，全流式渦輪地熱發電機現場，參觀我們的地熱發電機組的運轉情況。並告訴他們，我努力要以地熱發電來取代核電。

今年的426，我一樣為地熱發電奔波。426一大早拜訪了一位政界的有力人士，想說服他台灣應該要用深層地熱發電來取代核電，包括核四廠及核二廠。接著，到民進黨中央黨部前的中央藝文公園，去看人民作主基金會從426開始的靜坐活動。接著又與幾位朋友討論我們蘭陽地熱資源公司目前有的CEEG單井取熱技術，如何結合自製的「全流式溫泉蒸氣發電機」在台灣幾個淺層地熱區使用。

突然之間，我想起了20年前的426。

記得20年前的426，我們如同往年一樣，舉辦一個「悼念車諾堡事件11週年」的記者會，在台北市輻射鋼筋事件的民生社區舉辦。非常奇怪，雖然我們事前做了很多的媒體宣傳，但當天媒體來的特別少。隔了幾小時以後，從電視上得知原來發生了一個大命案，藝人白冰冰的女兒白曉燕被發現浮屍於泰山中港大排。隔幾天，社運界有一個很重要的聚會，並且發動了三波的「總統認錯、撒換內閣」大遊行。就是504、518、524的大遊行。504是首次在台北有10萬人的大遊行。518當日用雷射光將訴求打到總統府中央樓塔，524當天更是首次在凱達格蘭大道上露營過夜「陪台灣到天亮」。

這波大遊行後，政務委員馬英九辭掉政委的職務，說是不知為何而戰，間接造成馬英九後來擔任台北市長及總統的政治聲勢的基礎。

今年426，我們看到台灣社會有了很大的改變。早上，立法院重演「一例一休2.0版」法案在朝野衝突10分鐘内「無異議」通過一審。也就是說「前瞻建設計畫特別預算條例」在國民黨强力杯葛，民進黨團強力主導之下通過經濟委員會的審查了，送出委員會進入朝野協商。時代力量開記者會譴責說這麼爛的計畫，怎麼可以如此沒有討論就通過一審。

因苗栗大埔案出名，堅持土地正義的政大徐世榮教授，號召群眾到民進黨黨部前面靜坐抗議「前瞻案」。在這同時，還有原住民歌手巴奈在凱道上面已經靜坐了幾十天，為了抗議傳統領域排除私人土地的問題。而人民作主基金會的志工，在民進黨前主席林義雄律師號召下，從今天426開始，在民進黨部前的中央藝文廣場接力禁食靜坐，要求盡速通過公民投票法。

426下午，我們更看到蔡英文總統在民進黨中常會上，要求行政團隊應該在前瞻計畫上面做好溝通的角色。對於前瞻計畫，我在幾週前已有評論，不特別在此重述。但是，令我個人比較在意的是前瞻建設計畫，所列出的計畫其實並不夠前瞻。例如說，綠能建設只重視太陽光電以及海上風電，而可當作基載電力的地熱發電連提都沒有提到。這是令我完全無法理解的。

至於如何來補充加強呢？我曾經寫過一些意見，包括「爭取北宜直鐵、不如爭取宜蘭綠能建設」資料給宜蘭縣政府，希望縣府向中央反映。我想這樣的地方綠能建設是很需要的。我希望，這些意見民進黨政府能夠聽進去。免得重踏1994年國民黨政府強力通過8年度核四特別預算條例的覆轍。