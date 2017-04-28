負7度春寒  法國25%葡萄產量受創

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）春季凜冽的春霜替法國知名葡萄酒產地如香檳(Champagne)、波爾多(Bordeaux)和勃艮第(Burgundy)帶來重大災害，嚴重影響到葡萄園主的收入。

上週法國葡萄園迎來了春霜與寒流，氣溫急速驟降，甚至降至攝氏零下7度，重挫先前因暖春而生長良好的葡萄果實，而葡萄園主更擔心未來新一波寒流可能帶來更嚴重的災害，於是他們利用蠟燭、加熱器甚至直升機的通風設備「拯救」這些收成。

香檳委員會工業產會的Thibaut Le Mailloux說「所有香檳地區的產量都受到不同程度的傷害，現在還無法估計損失，但今年寒害的影響比往年要大。」

因為極端氣候影響，法國去(2016)年的葡萄酒產量減少了10%，香檳地區是最嚴重災區，收獲量較前年減少20%，但今年光是27日當天，香檳地區就有20%至25%的葡萄果收成因寒害而受凍損傷，較去年的14%更為慘烈。

不過災情雖慘重，不至於使葡萄酒產量大幅銳減，Le Mailloux說，葡萄園主可以用先前保存的葡萄來因應，而且不像其他酒品只有少數產區，香檳的原料來自於許多不同果實的收成。

在波爾多地區，農場工會估計有上千公頃的葡萄園都受到這波寒害影響，有些土地更受到50%至100%不等的災害，法國最大農場工會FNSEA的地方分部FDSEA33副主席Patrick Vasseur說，「我們可能遭遇自1991年來最嚴重的寒流，在未來幾天也有許多寒流預報。」

整個科涅克(Cognac)的葡萄園也是重災區之一，產業團體BNIC稱情況非常令人擔憂；而在里昂附近的布熱(Bugey)，園主說這次的災害範圍廣大，有些葡萄園甚至全數被毀，專家Julien Hubail說，「葡萄果實提早三週成長，幼芽都生長得很好，但寒害毀了一切。沒有人經歷過如此嚴重的嚴寒。」