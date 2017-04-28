拓展全球市場! 法33間葡萄酒廠商台北參展

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北綜合報導) 由法國在台協會商務處籌辦與來自南法工商會(Sud de France)、新阿基坦區國際商會(CCI International Nouvelle-Aquitaine)、羅亞爾地區農業食品工會 (Food Loire)以及教皇新堡產區 (Château neuf-du-Pape)等協辦，一同邀請33間來自法國的葡萄酒廠商於28日在台北為Tastin’France法國專業葡萄酒品酒會亞洲春季開鑼。

法國在台協會表示，Tastin’France法國專業葡萄酒品酒會亞洲巡迴自4月18至28日，分別在亞洲六大城市舉行，第一階段以吉隆坡、新加坡為始，展開為期三天的交流，第二階段的首站為首爾、緊接著是東京、大阪，並以台北為這次商旅的壓軸。這次的巡迴邀請33間來自法國的葡萄酒與烈酒廠商在台北展出350支風味獨特的酒款，類型包含紅、白、粉紅、香檳、氣泡酒及烈酒。而產區囊括波爾多(Bordeaux)、布根地 (Burgundy)、干邑區(Cognac)、香檳區(Champagne)、隆格多克-胡西雍地區 (Languedoc-Roussillon)、羅亞爾河谷地區(Loire Valley)、隆河谷地區(Rhone Valley) 以及西南區(Sud-Ouest)等地區一同推廣法國葡萄酒。

法國在台協會商務處說，法國是全世界最大的葡萄酒出口國家，東亞地區的韓國、日本、台灣三國，占法國葡萄酒銷售至亞洲的總量的33%，2010-2014年間三國的進口金額成長超過66%。加上，法國酒莊擅長將傳統技術與新科技結合，以卓越的釀造技術與專業知識創造了獨具匠心的芳醇。這次的台北展有多款葡萄酒中，其中有多次獲得法國與國際葡萄酒大賞的殊榮，亦有許多酒款獲得酒類評鑑雜誌的好評 (例如：Decanter、Robert Parker Wine Advocate、Guide Hachette 等)。

法國在台協會進一步的說，這次的活動亮點無疑是近年來致力於提升技術及品質，並積極拓展全球市場的隆格多克-胡西雍產區的葡萄酒。這次來台展出的共有13間酒莊將會和台灣業者進行一對一商務面談。另外，負責該區產業推廣的南法工商會 (Sud de France) 亦將藉著這次的機會，推廣«WineHub»線上平台；除了提供最新的市場資訊外，世界各地買家亦可透過平台直接與生產商取得聯繫，利用平台的搜尋系統迅速鎖定所需商品。

法國在台協會商務處說，台灣為亞洲第五大酒類進口國，酒類進口額在過去五年成長超過50%。近年來隨著法式以及歐式餐飲的蓬勃發展，台灣消費者對於葡萄酒佐餐文化已經不再陌生。