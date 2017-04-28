〈時評〉自私自利才重要？

監督年金改革團體擬於五二〇、五二一再度舉辦集會遊行抗議年改，時間上與國中會考撞期，空間上影響北一女中及成功高中兩地考場的秩序安寧。有考生家長與民代召開記者會希望反年改團體能更改陳抗的時間地點，全國公務人員協會理事長李來希則不以為然回嗆：「不過就是個考試，有這麼重要嗎？」

言下之意，今天，在台灣，考試不重要、分配正義不重要、世代公平不重要、退撫基金面臨破產不重要、後代子孫將來根本領不到退休金不重要，只有這一代能撈就撈，捍衛自私自利的十八％及八、九成退休所得替代率能領好領滿才重要？

對抗現有體制的反對運動要成其氣候，最需要廣大民意的支持共鳴而非向廣大民意挑釁宣戰。純粹為反對而反對，講不出一套讓人聽得進的道理、端不出感動人心的訴求、編不出讓人願意追尋的理想，結果落得個自討沒趣還在其次；怕的是，不小心，高分貝放送的反調是唱得既荒腔又走板，惹人厭的噪音最終成為讓人唾棄的全民公敵！最最要命的是，今天，在反年改陣營，已毫不遮掩地出現暴力、黑道、五星旗的相互糾結與集結，在明目張膽的「拳腳共長天一色、黑衣與紅旗齊飛」下，反年改團隊已然給本來就站不太住腳的正當性與脆弱的民意支持度重重的一擊了！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）