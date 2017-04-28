不捨孩子飲用水骯髒  麥特戴蒙創微型貸款機制

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）你可能認識「神鬼認證」、「瞞天過海」、「絕地救援」的麥特戴蒙(Matt Damon)，但你可能不認識他也是倡議乾淨水資源非營利組織water.org的共同創辦人，替非洲和印度小孩的家庭用水做了許多努力。

英國《衛報》專訪好萊塢影星麥特戴蒙，他同時也是非營利組織water.org的共同創辦人，前一週還在洛杉磯的奧斯卡頒獎典禮上，是個人人都熟悉的大明星，後一週就已置身非洲或印度的遙遠偏鄉，成為一個「無名氏」，戴蒙說，「這種沒有人認識的感覺很好。」

戴蒙曾經到訪過東非的尚比亞，促使他成為一名社會倡議者。他曾在村莊裡與一位約14歲的女孩走了1.6公里路取水，問起「你長大後想做什麼？會一直待在村莊裡嗎？」女孩臉上掛著微笑答道，「不，我會搬到大城市，我要搬去路沙卡(尚比亞首都)，我要當一名護士。」

這讓他回想到，在差不多這樣的年紀時，他也曾經說過自己想要搬去紐約、當一名演員的夢想，差別在於，這位小女孩無法上學，她沒辦法擁有這樣的夢想與希望，因為她花了很多時間只在取得乾淨用水。

戴蒙解釋，「窮困人們中的窮人其實已經為了水資源而付費，甚至在多數情況下付得比中產階級還多，如果沒辦法得到供給水的基礎設備，就好像是被剝奪了工作時間，因為生活的首要之務是要尋找水資源，以及提著油罐排在長長的隊伍裡。」

若換算成生產效益，這些人浪費了很多時間和金錢，舉例而言，從小販手中購買一瓶水的費用可能就比自來水高出10至15倍，粗估全球一年花在購買飲用水的費用高達300億美元。

戴蒙和White的構想就是將這些錢投資在家戶飲用水和廁所用水上，這個建構起的長期「社區買進計畫」似乎較短期協助計畫更為有效，因為戴蒙回想他曾在印度看過一個先進的水井系統投資，最後卻因未加維護與長久失修，讓孩子仍然得回到原本徒手挖的水井裡取水，「那些水髒得看起來就像巧克力牛奶。」

戴蒙認為，無法取得乾淨水資源與公共衛生，對這些小孩和這裡的人們來說造成了難以估量的影響，於是他將自己創立的H2O Africa和Gary White創立的WaterPartners合併，一同創立了慈善組織water.org，致力於讓開發中國家的人們能夠得到乾淨安全的水資源和公共衛生，他們提供小額貸款給迫切需求乾淨水資源的人。

戴蒙解釋道，「因為人們每天都在付費取得所需資源，如果可以將這些錢連結到既存的基礎建設上，就有機會償還貸款。這計畫在一開始可能會面臨困難，因為是與以往微型金融不同的新型態貸款。」

Water.org與65個、橫跨9國的在地微型金融機構合作，提供了1,700萬美元的補助，而這些微型金融機構也吸引了2億8千萬的在地投資資本，能夠幫助逾500萬人負擔家戶或廁所的水資源系統建置，而平均貸款金額為188美元、2年還款，還款率更高達驚人的99%。

縱使戴蒙和White身為華盛頓遊說金融團體的一員，推廣這項計畫預計造福5億6,500萬人，但在幾個街區之外的白宮裡，川普似乎對國際援助不抱熱忱，正在討論刪減國務院和國際發展署28%的預算，以挪至美國防之用。

儘管戴蒙對此舉十分擔憂，他仍提到，「總統其實在思考策略上有些彈性，就水資源的投資來說，投入1美元就能回收7美元，我相信這利潤能吸引他的商業頭腦，如果能善用，就真的能將納稅人的錢做最有效率的運用，長期下來減少許多困擾。」