洛杉磯亞太影展開展 臺灣電影閃亮登場

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）2017年洛杉磯亞太影展自即日起至5 月4日在洛杉磯地區19家戲院舉行。來自臺灣的電影《再見瓦城》(The Road to Mandalay)與《日常對話(Small Talk)》二片確定角逐國際劇情長片競賽單元；另外短片《銅板少年》(Coin Boy)則獲選角逐短片類「金軸獎」(Golden Reel Award)，成績亮眼。

《再見瓦城》是緬甸出身的華裔導演趙德胤最新力作，由柯震東、吳可熙主演。故事描述從緬甸偷渡泰國的陌生男女產生情感，但卻受限於彼此對未來不同的憧憬而產生歧異。男主角想賺夠錢就回鄉成家立業；但女主角則希望遠離家鄉，追求更遠更好的地方。片名中的「瓦城」（Mandalay）是人們南來北往、衣錦還鄉的人必經之路，意思是「榮耀之地」；「再見」是指一開始就註定沒有結果的戀情。透過鏡頭，導演呈現非法移民的悲歌與底層階級的勞動和生活，更是一場悲劇性的愛情故事。這部電影曾獲威尼斯影展最佳影片，更在53屆金馬獎中獲6項提名。

《日常對話》是由導演和她媽媽的故事。媽媽是位女同志，卻選擇走入婚姻，又在丈夫家暴下，帶著女兒躲逃。她不避諱追求女人，常謊稱孩子不是她的；橫亙在母女之間的心結，即使在同一個屋簷下，也很難抒解。這部電影既是生活對話，也是演出；導演既是女兒，也是母親；是記錄者，也是被攝者。《日常對話》從個人經驗出發，看似簡單的對話，其實挖掘出對時代、社會與性別的反思。這部影片不僅入選2017年第67屆柏林國際影展「世界電影大觀」單元，更是首部獲得泰迪熊獎的臺灣紀錄片。

《銅板少年》的故事主角是小學生阿泰，他的父親經營夾娃娃機生意，收入都是十元銅板。繳交露營費用的日子到了，阿泰帶著十元銅板交給導師，導師卻要他換成紙鈔隔天再交，否則不准去露營；放學後，阿泰暗自尋找換紙鈔的時機。這部以兒童角度拍攝的小品電影情感真摯，對成人世界的省思更是難得。《銅板少年》曾入選2016年加爾各答國際短片獎、多倫多國際亞洲影展、芝加哥國際兒童影展，並獲夏威夷國際影展短片類最高榮譽金蘭花獎。特別值得一提的是，亞太影展金軸獎於今年初獲得奧斯卡影藝學院的認可，凡是得獎作品都可以直接納入奧斯卡短片競賽單元參賽。《銅板少年》也被各方看好，競逐金軸獎。

除了上述影片，另有3部短片《擁抱》(A Doll’s Hug)、《光點》(Dots)、《白色隧道》(White Tunnel)等被主辦單位網羅參展。臺灣書院表示，今年主辦單位特別規劃了「聚焦臺灣」(Spotlight on Taiwan)單元，將所有來自臺灣的電影網羅在內，歡迎有興趣的民眾於影展期間，為來自臺灣的優秀影片加油打氣。