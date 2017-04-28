向勞工朋友致敬 故宮推出國際勞動節特別活動

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）為慶祝國際勞動節，並呼應新南向政策，故宮南北兩院於五月一日同時推出特別活動，向勞工致敬。在北部院區部分，與移民署台北市服務站合作「故宮五一樂遊遊：印尼民謠演唱」特別活動，邀請由印尼移工組成的的民謠團體演出，藉由歌聲分享他們的生命故事；另外，現正熱烈展出之「印象‧左岸─奧賽美術館三十周年大展」也推出勞動節特別優惠活動，感受大師筆觸下勞動者身影之美。在南部院區方面五月一日當日開館，並安排神祕的小活動，提供民眾文化觀光休閒的好去處。當天，故宮吉祥物哈奴曼與小翠也將分別於南北兩院現身與民同樂，歡迎民眾把握連假一齊來故宮感受多元的文化體驗。

來到故宮樂遊遊 印尼歌謠慶五一

勞動節當日，除北院吉祥物小翠聯合其他文物布偶朋友一起現身與民同樂外，故宮亦邀請「Gigi小姐x DJ Theory樂團」下午2時在北院正館1樓廣場演出。熱愛唱歌與創作的Gigi小姐將自彈自唱一系列華、英、印尼語的輕快民謠，並分享她的生活經歷；接著由3位印尼朋友組成的「DJ Theory樂團」演出多首動聽的印尼歌謠，其中還包含了台灣民眾耳熟能詳的〈甜蜜蜜〉原曲〈Dayung sampan〉，用音樂體現文化的連結。

「印象‧左岸」三人同行 一起來「拾穗」

「印象‧左岸─奧賽美術館三十周年大展」也推出勞動節特別優惠活動，凡三人同時與〈拾穗〉道具合照，於臉書標註同行好友和打卡分享，購票時出示手機證明打卡成功，即可享320元/張的優惠票價（原價350元），歡迎民眾呼朋引伴賞「奧賽」。

五一南院不休館 哈奴曼同歡慶

原逢週一休館的故宮南院，於五一國際勞動節當日照常開館，特別安排南院可愛的吉祥物—哈奴曼值班，帶來神秘小活動，歡迎民眾到故宮南院欣賞文物之美，並體驗活動的精彩與趣味。