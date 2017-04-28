2017台北電影節 聚焦東南亞電影新勢力

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）第19屆台北電影節將在6月29日至7月15日登場，今年特別將目光鎖定在東南亞電影，推出一系列國際影展認證佳作，包括反映社會現實的柬埔寨電影、懸疑驚悚的菲律賓長片，也有如夢似幻的泰國紀錄片，展現當代東南亞電影新勢力。



近年在國際影壇活躍的柬埔寨獨立製片團隊「Anti-Archive」，由年輕電影工作者組成，分工靈活，常互為彼此作品的導演、製片或攝影。本屆台北電影節推出3部電影「迷夢鑽石島」、「思念曼波」與「他方是何方」，作品反映柬埔寨現狀，展現該國青年對於社會迅速變化的嚮往與失落。



回顧、爬梳國族史與個人史也是近來東南亞電影創作趨勢，台北電影節特邀柬埔寨紀錄片「照片沒說的秘密」舉行亞洲首映，本片透過一老一少兩名攝影師對於國家記憶、歷史的詮釋，回首紅色高棉時期的柬埔寨。



泰國紀錄片「當光影不再」則是部充滿舊日眷戀的作品，故事中的電影放映師，沉默迎接戲院倒閉的最後幾日，潮濕鬱悶的亞洲氣候、傾頹的影廳揉合膠捲與光影，氣氛營造帶給觀眾超自然的神秘體驗。



台北電影節也選映4部風格迥異的菲律賓電影，懸疑驚悚片「鷹爪下的國度」獲東京影展亞洲未來單元最佳影片；「歌手阿伯告別秀」為年近7旬的落魄搖滾歌手對人生的自嘲與自省，全片瘋狂荒謬。還有關於衝浪青春愛情的「現代啟示錄之子」以及受邀鹿特丹影展的奇幻推理片「女孩消失後」。

第十九屆台北電影節即將於6月29日至7月15日盛大登場！兩大競賽「國際新導演競賽」及「台北電影獎」帶來國際新銳作品和台灣影像新力。逾160部影片放映、影人講座、影迷活動及戶外貨櫃市集，是今年夏天不能錯過的最大影展祭典。