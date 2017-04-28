路透社報川普拒與蔡英文二度通話 府方回應：報導不精確

（台灣英文新聞/ 李嘉 台北報導）針對美國總統川普（Donald Trump）今（28）日在訪問中拒絕總統蔡英文所提雙方再通一次電話的建議，總統府表示，基於台美間良好的互信與默契，我方理解美方在處理區域事務上的優先順序，而現階段政府也沒有這樣的規劃。

總統蔡英文昨日接受路透社(Reuters)專訪，表示不排除有機會跟美國總統川普本人通電話；路透社今天卻報導，川普在白宮一場訪問裡，直接拒絕蔡總統這個構想。

在路透社昨發佈的獨家採訪中，蔡英文表示：「我們有機會與美國政府有更直接的溝通，也不排除有機會跟川普總統本人能夠通電話，但也要視情勢需求以及美國政府對區域事務的考量。」

她說，美國跟台灣之間是一個長久的關係，也有很好的基礎，同時不僅是在行政部門，在國會、甚至在地方政府的部門都有很好的連結。

路透社今天報導，川普在一場白宮的訪問中表示，他不想在北京展現幫忙遏止北韓之際，為中國領導人習近平添麻煩。報導指出，川普的態度顯示他非常仰賴中國協助解決美國與北韓的緊張關係。

對此，府方今天表示，路透社專訪時面對社方所提出的假設性提問，總統被動回應不排除，但必須衡量整體情勢與美方考量，從訪談對話全文即可清楚理解總統原意，惟相關報導顯然不精確，容易造成混淆；而在專訪刊出後，府方也在第一時間就相關訪談資訊照會各方，避免誤解。

總統府發言人黃重諺說，蔡總統的回應是針對路透社假設性提問的被動回應，主要是強調兩國間應保持密切溝通，並且不排除任何可能的形式。

黃重諺指出，蔡總統認為，面對台灣的國際處境，政府不應該過度自我設限，但一定會視整體國際形勢和各方的考量，積極爭取台灣最佳利益。