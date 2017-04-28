棕梠油大頭允支持永續發展 綠色和平停止抗爭

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在馬來西亞第二大棕櫚油生產公司IOI集團宣佈，將正視砍伐森林、破壞環境的問題後，綠色和平組織(Greenpeace)在近期宣布，將同步停止對他們的抗爭計畫。

去(2016)年3月，IOI集團因為涉嫌蓄意破壞印尼森林，被棕櫚油永續發展圓桌會議（RSPO）終止已經發給的認證，並面臨Greenpeace的抗爭，但是在一年後的今天，IOI在今(28)日一份公布的報告中，聲明將進一步增進保護環境措施的九個月計畫書。

綠色和平組織隨後同時間宣布，將停止針對IOI的抵制抗爭行為，給這個大公司一點時間去調適新計畫帶來的變化，綠色和平組織印尼森林保護計畫的全球負責人Kiki Taufik表示欣慰，認為IOI這樣的行為，可以對改善棕梠油業砍伐森林的問題造成顯著影響，不過肯定歸肯定，他依舊認為IOI還有一條很長的路要走。

身為全球棕梠油生產最大的10間公司之一，IOI在馬來西亞跟印尼擁有超過23萬公頃的棕梠園，產品銷至全球超過85個國家，不過去年開始，RSPO懷疑IOI為了擴大銷量而破壞印尼森林的永續發展，對其祭出取消認證的裁罰，並直接導致許多從IOI進貨的國家大公司，像是M&M、家樂氏、多芬等公司，都撤回了訂單。

IOI意識到事態嚴重，迅速提出了新的「永續發展計畫」，成功在五個月後重新拿回認證，RSPO對此表示肯定，不過也警告IOI，RSPO仍在密切關注其後續計劃，如果之後沒有兌現承諾，認證依舊會被收回。

對此，IOI指出，公司已經在許多項目上有了明顯的進展，這也包括了保護勞工權益的內容，和與第三方組織共同實踐永續開發目標的計畫，希望可以改善供應商忽視的林木砍伐問題。

Taufik說，在IOI的帶頭之下，整個產業有望開始注意棕梠油業永續發展的狀況，禁止向蓄意破壞森林以增加產量和壓榨勞工的供應商進油，而提高這個產業的素質。