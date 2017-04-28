「探索台灣120h」 邀你組隊爭取百萬獎學金

（台灣英文新聞／環境組 綜合報導）中鼎教育基金會與台灣永續能源研究基金會聯合籌辦「探索台灣120h」報名活動已經開始，邀請各大學國內外學生參訪及深度觀察台灣的生活、企業、建築、生態及文化，進而理解異國多元觀點，培養宏觀思維，增進溝通能力素養。

「探索台灣120h 」邀請各大學國內外學生4人組1隊，參訪及深度觀察台灣的生活、企業、建築、生態及文化，活動區分為「實地探索」及「成果發表」兩部分，實地探索階段將於106年7月3日(星期一)至7月7日(星期五)進行為期5天共120小時參訪與自選行程，參訪包括台灣的跨國工程、長照保全、環境永續、科技研發、創新服務、飲食文化、綠色工廠及永續農業等領域的觀察。

實地探索啟動日由主辦單位先核發探索各隊伍獎學金，提供進行實地探索差旅與食宿費用。7月13日(星期四)進行成果發表與評選，當日再由主辦單位依序頒發「中鼎國際交流獎學金」第一序位1隊新台幣20萬元、第二序位2隊、各發給新台幣10萬元，第三序位4隊、各發給新台幣5萬元，其餘5隊各頒發新台幣2萬元，活動總獎學金高達新台幣百萬元。

本活動報名時間自4月5日(星期三)起至 5月15日(星期一)止，僅限透過網路報名，歡迎中華民國地區大專院校大學部或研究所之本國學生及境外學生組隊報名參加，詳情請參閱中鼎教育基金會官網之活動網頁。

另外，還沒找到隊友的同學也別灰心，主辦單位貼心地在中鼎教育基金會FB粉絲專頁提供[尋找探索夥伴]大平台供學生們尋找隊員，春青不留白、「異」齊組隊百萬獎學金。