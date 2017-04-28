週末全台陽光露臉  但早晚溫差近10度

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局指出，今(28)天清晨台南以北及東半部約15至17度，但白天溫度會上升。氣象局提醒，北台灣周六、周日最低溫下探14度，日夜溫差非常大。

氣象局表示，今天白天水氣再減少，西半部及東北部平地大致為多雲到晴的天氣，僅剩各地山區及花東地區偶爾飄雨。

氣溫方面，白天由於陽光露臉，氣溫將較昨天回升，預測北部及東半部高溫約22、23度，中南部約24至26度，不過入夜後到明天(29日)清晨，除了東北季風外再加上輻射冷卻效應，中部以北及宜蘭又將下探14至16度，南部及花東約17至19度，早晚感受寒冷，日夜溫差恐高達10度。

氣象局預估，週六(29日)、週日(30日)台灣附近水氣偏乾、降雨稀少，各地大致多雲可見陽光，僅山區及南部、花東地區有一點短暫飄雨的機率；溫度方面，清晨夜裡仍偏涼，最低溫北台灣下探14、15度，白天氣溫則逐日回升。

氣象局表示，下周一(1日)到下周四(4日)，台灣附近轉為偏南風，天氣明顯回暖；除下周一、下周二前後，華南鋒面系統建立的過程中，易有一波水氣通過影響各地天氣外，其他時間水氣都不多，大致是多雲有陽光的天氣，僅山區及北台灣受熱力作用及風向影響，午後有局部陣雨發生的機率。

而下周五(5日)至下周日(7日)，受另一鋒面及東北風增強影響，北部、東半部整天降雨機率又增加，氣溫亦將稍下降，但還會有變化，要再觀察。