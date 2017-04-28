全球最多外籍生大學 臺師大排名152

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）學生國際化程度是全球大學排行榜的重要指標，英國泰晤士報高等教育特刊最新整理出全球前200名外籍生最多的大學，臺灣唯一上榜的國立臺灣師範大學排名第152。



「泰晤士報高等教育特刊」（Times Higher Education）撰文指出，高等教育的圈子越來越小，許多學生選擇出國就讀，尋找能夠提供國際經驗，和來自世界各地的人一起學習的機會。



「泰晤士報高等教育特刊」整理出外籍生比例最高的200所大學發現，前5名學校中，有3所學校是成立不到30年的年輕大學，顯示年輕學校對國際學生似乎較有吸引力。



第1名是位於阿拉伯聯合大公國的沙迦美國大學（American University of Sharjah），學生僅5000多人，但有將近84%非本國人。

第2名是位於匈牙利、以英語教學的中歐大學（Central European University），外籍生比例77.4%，學生來自5大洲、100多個國家。

第3名是英國的倫敦政治經濟學院（LSE），外籍生比例占7成，學生來自超過140個國家，且過去5年都保持在全球大學排行榜的前30名內，曾出過16位諾貝爾獎得主，以及37位國家領導人，總統蔡英文也畢業於倫敦政經學院。

第4名是位於愛爾蘭的皇家外科醫學院（62.3%），第5名則是盧森堡大學（54.8%）。



根據排行榜，全球外籍生最多的200所大學當中，有16所位於倫敦。事實上，前200名有72所位於英國，美國則有27所，另有22所在澳洲。



台灣唯一上榜的是臺灣師範大學，排名第152，外籍生比例是23.4%。



亞洲地區入榜最多的是香港，共有6所。其中排名最高的是香港大學，外籍生比例38.6%，排名全球第25。香港科技大學的外籍生比例也高達38.1%，排名第27。香港城市大學外籍生比例29.5%，排名第80。香港浸會大學以28.7%排名第86。香港中文大學以26.5%排名第110。香港理工大學以25.4%排名第121。



澳門大學以32.9%排名第62。新加坡國立大學以32.3%排名第64，新加坡南洋理工大學以32%排名第70。



南韓有2所大學入榜，分別是中央大學以21.6%排名第177，以及延世大學以20.2%排名第196。中國大陸入榜的僅有暨南大學，以25.8%排名第118。日本則是完全沒有學校入榜。