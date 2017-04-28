困尼泊爾山區47天獲救  專家：鹽、水、冷靜是生存之道

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台灣情侶梁聖岳、劉宸君到尼泊爾喜瑪拉雅山區健行受困山區，梁幸運在受困47天獲救，專家們分析，擁有足夠的水源和鹽巴、冷靜待援是最佳生存之道。

3月9日兩人在沒有嚮導陪同下出發，準備經由帕格森格隘道前往藍塘，但隔天該區就降大雪，與台灣家人失聯。家人委託當地「亞洲健行」(ASIAN TREKKING)公司搜救，首次持續16天一無所獲，因風雪太大暫停，第二波搜救6天後才找到他們。救難員巴斯涅說：「我們注意到空中有禿鷹盤旋，才在河谷旁看到紅色衣物。當我們到達後發現那對情侶躺著，一個生還，另一人已死。」

兩人獲救位置約海拔2600公尺，梁、劉健行時未僱當地嚮導，研判是因降大雪走錯方向失足墜谷，兩人滑落100公尺，無法爬回原步道，只好沿河流而下，希望找到村落，卻走到瀑布邊，就地窩身洞穴。起初10天有隨身帶的馬鈴薯和麵條果腹，吃完後只能靠鹽巴配融雪的水撐下去。 醫師認為梁男能存活，可能是因有攝取水分與鹽分。

曾任國立東華大學登山社指導老師的門諾醫院副院長楊緒南醫師推測，由於梁聖岳及女友受困一處懸崖，上不去、下不來，活動量不大，而生命存活的要素最主要是水、電解質及碳水化合物，梁有鹽巴、喝雪水，水和鹽充足無虞下，如無法獲得食物攝取，身體會分解脂肪、蛋白質作為熱量消耗。

他推算，蛋白質1公克可提供9大卡熱量，一名成年人每天最少消耗能量是30大卡乘以體重，換算下來他在最低限度活動下瘦了30公斤，加上又有睡袋及帳篷，至少撐1個月沒有問題。

不過他說，在山區這樣的極端環境可以撐幾十天，誰要先吃所剩無幾的食物、誰要留下來，「兩人之間一定有可怕的故事」，在山上，存活不是電影情節，而是生死攸關，梁在心理上會有重大創傷，也需接受心理治療。

資深登山教練柯正民說，其實人比較擔心缺水、缺鹽巴，人不喝水2、3天就會出狀況，但人耐飢餓的程度其實超乎想像，如在水源不虞匱乏之下，正常人至少可撐過2星期。

柯正民分析，以梁聖岳對登山的熟悉，推測情侶倆失聯後，就開始減少食物，把僅有的食物分等分慢慢吃，實際到最後「彈盡糧絕」時間可能並沒有那麼長，迷途過程中可能有得到些許資源，有可能中間遇見什麼人、或有安全的環境、或撿到其他登山客留下的資源，而能讓2人支撐更久。

熟悉登山活動的攝影師「雪羊」在粉絲專頁「雪羊視界」分享，「遇難47天不死不是奇蹟 — 那叫『專業』」，舉出幾點自己的看法，他表示「這對情侶有足夠的登山經驗與裝備，才能在意外發生後，保護自己不失溫、冷靜待援、妥善規劃糧食，進而存活至47天獲救。這不是奇蹟，這是知識的力量」，而若沒有這些登山的專業，「如果沒有知識與裝備，這種情況，一般人連一天都撐不下去。」