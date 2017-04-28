訪白宮會川普？郭台銘：記憶不太好，忘了

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）美國華盛頓郵報報導，鴻海集團董事長郭台銘今天造訪白宮和美國總統川普會面。不過，郭台銘從白宮出來後並沒有直接回答有無與川普會面，僅以英文表示自己「記憶力不太好，也許已忘了」。

根據白宮公布川普今天的公開行程中，並沒有與郭台銘會面，「華盛頓郵報」主跑白宮的記者捕捉到郭台銘步出白宮的畫面，在簡短訪問中，華郵記者問郭台銘，是否與川普會面？只見郭台銘和記者握手後、稍微停頓了一下、隨即以英文回答「我的記憶不太好，也許已經忘了」，未證實或否認是否見了川普。

日經新聞報導，1名消息人士指出，郭台銘是在友人、軟體銀行（SoftBank Group）社長孫正義（Masayoshi Son）協助下獲得與川普見面機會。孫正義去年12月已在紐約與川普見過面。

川普作為美國近代史上罕見地產與商業界背景出身的美國總統，他的施政口號一向圍繞「買美國貨、雇美國人」，更強調要讓美國在與各國貿易中得到更公平的待遇。

而川普上任將於29日滿百日，郭台銘現身華府、並走訪白宮，華郵在報導中提到，川普就任百日當天將造訪賓夕法尼亞州的哈立斯堡（Harrisburg），這正是4年前富士康承諾要在當地設廠但仍未實現的地點，川普屆時是否會宣布自己上任後帶來哪些重要投資計畫？又是否會與富士康有關？引發外界聯想。