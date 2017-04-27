接受路透專訪 蔡英文：不排除再致電川普

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合外電報導）蔡英文總統今（27）日接受路透社（Reuters）訪問，針對台美關係、兩岸關係及國防軍購等議題，回應媒體提問，表示與美國總統川普（Donald Trump）的「川蔡通話」有可能再次發生，同時也呼籲中國應肩負身為大國的維護和平責任。

在路透社今（27）日發佈的獨家採訪中，蔡英文表示：「我們有機會與美國政府有更直接的溝通，也不排除有機會跟川普總統本人能夠通電話，但也要視情勢需求以及美國政府對區域事務的考量。」

她說，美國跟台灣之間是一個長久的關係，也有很好的基礎，同時不僅是在行政部門，在國會、甚至在地方政府的部門都有很好的連結。

另外，蔡英文也表示，台灣可能需要向美國購買最先進的隱形噴射機，也不會排除防禦方面相關的任何項目，F-35是其中之一。

她說：「我們在軍事採購上面，是依照我們的防禦戰略來形塑，所以我們對於戰略上有意義的這些項目，我們都不會排除，F-35在戰略上確實是一個有意義的項目。」

她也呼籲，中國國家主席習近平應拿出一國領袖應有的態度。她說：「我希望習近平主席，應以一個大國領導人自居，展示身為領袖應有的格局及彈性，並從不同角度來看待兩岸關係，讓未來的兩岸相處能有不同以往的模式。」

她表示，希望中國能體認到，身為一個區域大國，要負起的國際責任是更多的，尤其是維持區域的穩定跟和平；不論是在兩岸關係、區域關係或者是在全球的關係上，中國要扮演的角色愈來愈重要，國際社會對它的期待也愈來愈大，希望中國能夠成為一個和平穩定的主要支撐點，要有自己的責任感。

此次訪問是繼去年12月的「川蔡通話」以來的首次外媒專訪。