協同學習創新局 日本秋田喜代美三度訪新北

(台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導) 新北市政府教育局為鼓勵教師與校長公開授課，於今、明兩天(27、28日)分別在雙和區及三重區辦理「2017新北市學習共同體『教師教學探究與課例研究』研討會」，進行學習共同體市級公開課活動，邀請日本知名學者秋田喜代美教授蒞臨指導，並邀請教育局長林奕華來到永和國中的生物、英語、國文及歷史的課堂，與校長、教師及學生們共同學習。

局長林奕華表示，推動學習共同體，希望教師成為「反思行實踐家」，教師應具備專業知識和實踐智慧，新北市體認教育改革必須貼近教師的需求，從課堂改革來共同學習。相信透過公開授課的說課、觀課和議課等課例研究方式，校長、教師可以成為相互學習的夥伴。秋田教授自2015年起，每年與新北市約定參與市級公開授課，使新北市的學習共同體教育改革穩定深化的成長。

這次是第三次邀請日本知名學者秋田喜代美教授來臺擔任學習共同體市級公開課的課程諮詢專家，並擔任教師教學研究專題講座的主講人，秋田教授目前是日本文部科學省學校教育課程評議會及國家教育政策研究學院的成員，也是世界課堂研究協會的副主席。

秋田喜代美教授表示，看到新北市的年輕教師對於教學的探究精神與改革的決心，也看到資深教師不斷精進改革自己的課堂，這樣充滿能量的教師相互學習的「新北經驗」，是日本教師應該與新北學習之處。

自2012年度起推動學習共同體至今邁入第5年，已累積百校參與，新北市政府教育局感謝佐藤學教授和歐用生教授的引領，還有秋田喜代美教授能持續前來新北市指導，帶領新北從2012年「理念倡導」、2013年「共識營造」、2014年「學習行動」、2015年「深化實踐」至2016年「評量發展」，已完整將學習共同體理念深化到課堂具體實踐，並結合評量發展讓「教」與「學」相互驗證。期盼透過課例研究的剖析、實踐及推廣，協助教師成為「學習的實踐者與研究者」，同時提升教師教學探究的專業成長。