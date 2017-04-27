中華電信公布2017年第一季營運成果

中華電信（2412）今日（4/27）公布自結之2017年第1季合併營運成果。該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T-IFRSs）編製之2017年第1季合併營收為545.3億元，較2016年同期減少4.2%；歸屬於母公司業主之淨利為96.1億元，減少17.7%；每股盈餘1.24元。

董事長鄭優表示：「中華電信2017年第1季財務與營運表現穩健。由於貫徹執行成長策略，進一步簡化服務與提升獲利率，使公司的營業淨利、淨利與每股盈餘超越第一季財測。此外，我們持續在行動領域維持領導者地位，行動客戶市佔率與行動營收市佔率各達37.3％及37.2％，領先同業。未來，我們會著重提升補貼效率，提高對高階綁約客戶的補貼，帶動ARPU成長。另外，物聯網服務營收年成長率達14％。近期，我們推出物聯網應用平台，成功吸引企業客戶使用並提供物聯網應用服務，結合資安、大數據、雲端、人工智慧(AI)與擴增實境(AR)五大服務功能，中華電信將以此平台與ICT業務規模為基礎，繼續與合作伙伴共同茁壯此產業，發掘未來5G物聯網的巨大商機。

鄭董事長進一步指出：「由於市場競爭激烈，中華電信的行動與寬頻客戶數在2017年第1季持續衰退，但衰退幅度已趨緩。未來，我們將以堅強的執行力貫徹營運策略，持續提升業務績效，鞏固市場領導地位，為股東創造價值。」